I en intervju som gjordes med Senderos i samband med matchen, talade han om den stora påverkan Zlatan har haft på hela MLS. – Det är riktigt stort att en sådan spelare kommer till MLS och tar med sig all sin erfarenhet och alla titlar han vunnit. – Det är fantastiskt att se hans påverkan på ligan, varje match han spelar blir folk exalterade och pratar om MLS. Det är jätteviktigt. Senderos är även imponerad av Zlatans kvaliteter på planen. – Det är inte bara det att han får människor att prata om MLS, han tar också med sig sitt spel och sina kunskaper in på planen vilket är väldigt viktigt.

