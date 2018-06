Grupp C : Frankrike och Danmark

På torsdag drar VM 2018 igång, då hemmanationen Ryssland möter Saudiarabien i öppningsmatchen. Vårt svenska landslag reser till mästerskapet för att försöka ta sig vidare från en grupp man delar med Tyskland, Mexiko och Sydkorea. Zlatan har gett sig an att tippa VM, vilket han gör i samarbete med Bethard i vad de kallar för ”Zlatan Challenge”. Du kan utmana Zlatan genom att göra ditt eget tips, och vinna mycket fina priser. Tipset går ut på att tippa slutresultat i alla gruppspelsmatcher i VM, från Grupp A till Grupp H. Den som lyckas bäst vinner Zlatans Rolexklocka värd 22 000 euro (drygt 220 000 kr), och utöver det även 10 000 euro i prispengar (drygt 100 000 kronor).

