Simon Thern var, 19 år gammal, en del av det Helsingborg som vann Allsvenskan 2011. Trots sin ringa ålder gjorde mittfältaren 23 framträdanden under guldsäsongen, och bidrog med 2 mål. Inför säsongen 2012 lämnade Simon Thern Helsingborg för Skåne-rivalen Malmö FF, klubben där hans far Jonas Thern nådde stora framgångar.

