Zlatan berättar sedan om hur han hade det den första tiden efter skadan. – Nu har det gått 18 veckor sedan jag opererade mig, och jag vet vad som har hänt varje dag. Från kryckor, från att ligga i sängen mer än tolv timmar under dagen utan att kunna röra sig, bara ligga stilla i sängen och känna sig paralyserad, när du är van att spela och träna varje dag. Jag är en person som tränar, tränar och tränar. Jag har alltid sagt att hårt arbete alltid ger tillbaka. Det är min filosofi.

Som så många gånger tidigare använde Zlatan sina tvivlare som motivationskälla. – Skadan ska inte stoppa mig. Jag ställde in mig mentalt på att vad de än säger, som ”Du är slut”, ”Han kommer inte klara det”, ”Han är för gammal”, allt det här som har snurrat under hela min karriär egentligen. ”Han är inte tillräckligt bra”, ”Det kommer inte funka”, allt det där gick igenom huvudet. Det ska inte få stoppa mig. Det är jag mot alla andra. Jag ska gå igenom alla de som bara öppnar munnen och tycker och tänker.

Zlatan berättar om tankarna efter skadan: – Jag har aldrig haft ont, jag kände bara att jag svalde min tunga. Det var en konstig känsla som jag aldrig har känt innan. Men jag sade till mig själv att det bara var en smäll och att jag skulle resa mig och köra vidare, precis som efter alla andra tacklingar, men när jag resta mig upp kände jag att det inte var i balans. Jag kom in till omklädningsrummet och de började kontrollera. Någon sade sitt, men det gick inte att säga exakt vad det var förrän man röntgar, och det kan man inte göra direkt, man fick vänta till dagen efter. De kom fram till att det var korsbandet, vilket inte är någon hemlighet. Då var jag skadad och det började snurra i huvudet. ”Vad händer?” Det var en månad kvar till säsongens slut. ”Vad ska jag göra? Jag är 35 år, hur ser framtiden ut?” Allt började snurra på en gång istället för att spela en match i taget och vara fokuserad på en sak. Det var många saker som snurrade runt. Men det första jag sade var: ”Att ge upp är inget alternativ, det finns inte. Jag har tagit mig hit, jag ska avsluta på mitt sätt. Jag ska sluta när jag vill och på det sätt jag vill”. Sedan den dagen har jag egentligen bara kört rehab-träning och mentalt ställt in mig på att komma tillbaka. Jag ska vara ännu bättre och ännu starkare än innan jag skadade mig. Det är målsättningen, och det ska hända, det finns inga andra alternativ. Det finns inte att jag bara ska komma tillbaka och trixa med en boll, för det kan jag göra med ett ben. Jag ska komma tillbaka och göra det ännu bättre. Det är min målsättning, och det kommer att hända.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.