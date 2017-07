Sverige – Italien: Live stream från Dam-EM 2017

Registrera & sätt in 200 kr

Såhär långt viktigaste match för Sverige. Laget har nu chans att vinna gruppen framför Tyskland och Ryssland. Italien står för motståndet ikväll och det kommer förmodligen bli gruppspelets enklaste match. En match som absolut är värd att se via live stream. Vem vill missa när Sverige har chans att vinna hela gruppen i EM för damer 2017?

Det är enkelt att komma igång med en live stream på Sverige – Italien och det går sedan att följa hela EM för damer 2017. Fördelarna med att välja live stream jämfört med att se matchen via någon tv-kanal är många.

Matchstart: 25 juli kl. 20.45

25 juli kl. 20.45 Spelplats: Stadion De Vijverberg, Doetinchem

Stadion De Vijverberg, Doetinchem Visas hos: Cmore sport & TV4

Såhär ser du Sverige – Italien via live stream

Fördelarna med att se Sverige – Italien via live stream är att du bland annat kan kolla på flera olika enheter, inte är bunden till en tv, reklampauserna är färre och kortare. Dessutom är kvaliteten hög och man har möjlighet att streama fotboll i HD.

För att se Sverige mot Italien via live stream krävs det att man har ett konto hos Cmore med tillhörande sportabonnemang. Vill man följa matchen via tv-rutan sänds matchen på TV4.

Att följa fotboll via stream har blivit mer och mer populärt under de senaste åren. Allt fler väljer att följa fotbollsmatcher via live stream och EM för damer 2017 är inget undantag. Intresset har nog varit lite större än vad spelarna i den svenska truppen själva vågat hoppas på. SVT har gjort en storsatsning tillsammans med flera stora tidningar som rapporterar direkt på plats i Nederländerna.

Det är bra för sporten och svensk fotboll att damerna får mer uppmärksamhet och mer anhängare som följer deras matcher via live stream. Jämfört med hur det var för bara tio år sedan har utvecklingen tagit stora kliv. Även om prispengar mellan herrar och damer fortfarande är som natt och dag har det blivit jämnare.

Prispengar i Dam-EM 2017

Uefa delar totalt ut 80 miljoner kronor i prispengar under Dam-EM 2017. Kanske låter som en väldigt stor summa pengar, men jämfört med herrarna är det motsatsen. Varje lag som tar sig vidare till slutspel får tre miljoner kronor av Uefa, lag som åker ut i kvartsfinalen får fem miljoner, semifinal sju miljoner, final 10 miljoner och vinnaren får 12 miljoner kronor.

Herrarna får 10 miljoner för varje seger i gruppspelet och vinnaren får 270 miljoner kronor. Det är 190 miljoner kronor mer än vad hela Dam-EM får dela på, bara till vinnaren. Självklart får man ha i åtanke att fotbolls-EM för herrar dra mer publik och större intäkter, men skillnaderna är alldeles för stora för att det ska finnas någon rimlig anledning till det stora gapet.

Men vi får se det från den ljusa sidan, det är bra att något av Sveriges två A-landslag drar in lite stålar till fotbollsförbundet. För inte är det herrarna i alla fall. Se till att följa när Sverige går mot kvartsfinal i Dam-EM 2017.