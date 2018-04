Gyllene Tiders "Bäst när det gäller" är en av många svenska VM-låtar . Den mest kända VM-låten för svensk del är naturligtvis ”När vi gräver guld i USA” av Orup, som såklart fick sig ett lyft av Sveriges stora framgångar under USA-VM 1994. Andra klassiska VM-låtar är Magnus Ugglas ”Vi ska till VM” från VM 2002, och även ”Vi är på gång” av Tomas Ledin till VM 2006.

Det står nu klart att det är Gyllene Tider som presenterar Sveriges VM-låt. Låten heter ”Bäst när det gäller”, och bandet återförenas alltså efter många år. – Att skriva den officiella VM-låten är givetvis en gigantisk utmaning som man inte kan tacka nej till. Hela världen är engagerade i fotbolls-VM så vi i Gyllene Tider blev oerhört stolta när vi blev tillfrågade, säger sångaren Per Gessle. Sångerskan Linnea Henriksson gästar Gyllene Tider i låten, som redan är inspelad. Låten spelades in i mitten av mars, men är än så länge inte officiell. – Det blev dels en liten story om ett par som är bäst när det gäller men även en text fylld av fotbollsreferenser som de allra flesta känner igen. Linnea Henriksson var med på vår senaste turné, för fem år sedan, och vi blev superglada att hon vill vara med på denna resa också, fortsätter Gessle.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller