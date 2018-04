Juventus hade en på förhand omöjlig uppgift framför sig, då de åkte till Santiago Bernabéu för att försöka vända ett 0-3-underläge från den första matchen.



Redan efter två minuter gav Mario Mandzukic sitt Juventus ledningen, vilket skänkte hopp till ”Bianconeri”. Innan halvleken var över hade Mandzukic gjort sitt andra mål, och plötsligt var det där avancemanget inte längre lika avlägset.

På väg mot förlängning

En kvart in i den andra halvleken fumlade Real Madrids målvakt med bollen vid ett inlägg, och Blaise Matuidi var påpassligt där och stötte in bollen i mål. 3-0 var ett faktum, och Juventus var på väg att stå för en lika makalös vändning som Roma mäktade med mot Barcelona bara dagen innan.



Efter Matuidis 3-0-mål, som innebar 3-3 totalt, såg det inte ut att bli några fler mål under ordinarie tid. Matchen verkade gå mot förlängning, men i slutskedet inträffade en situation som lär minnas av Juventusfans i många, många år.

Straffspark dömd i tilläggstid

I tilläggstid kommer en boll in i straffområdet mot Cristiano Ronaldo. Ronaldo nickar in bollen mot lagkamraten Lucas Vazquez framför mål. Bakom Vazquez kommer Medhi Benatia springande, och med en lätt knuff i Vazquez rygg samtidigt som Benatia även sparkar undan bollen faller Vazquez till marken. Domaren pekar på straffpunkten.



Juventus målvakt Gianluigi Buffon blev rasande, och rusade till domaren för att tala om vad han tyckte om domslutet. Det resulterade i att domaren visade Buffon det röda kortet, i vad som antagligen var 40-årige Buffons sista Champions League-match i karriären.



Juventus tvingades byta in andramålvakten Wojciech Szczesny, och plockade av Gonzalo Higuaín. Nu var det Szczesny som skulle försöka rädda skinnet på Juventus, och 4 minuter efter att domaren blåste straff lade Ronaldo till slut upp bollen på straffpunkten.



Szczesny gick åt rätt håll, men Ronaldos straff var för hård och välplacerad för att han skulle kunna nå den. Juventus försökte sig på ett sista anfall efter målet, men utan resultat. Efter den närmast bragdartade upphämtningen var man ändå utslagna.

Buffon totalsågade domaren efter matchen

Gianluigi Buffon, som blev utvisad för att ha förolämpat domaren, fortsatte sina sågningar i mixed zone efter slutsignalen.



– Laget gav sitt allt, en person kan inte förstöra drömmar på det sättet i slutet av en utomordentlig comeback på grund av en tveksam situation. Han måste förstå graden av den katastrof han skapade.



– Domaren har en papperskorg där hans hjärta borde sitta, tillägger Buffon. Det här beslutet visar att han inte förstår ett skit, han måste ha lite känsla. Det var ett djuriskt beslut, inget mänskligt.



– Det var en situation som så många andra. De händer i straffområdet och är tveksamma. Att i en sådan här match, i 93:e minuten, finna ett mod att döma straff på en sådan situation visar att du bara vill vara huvudpersonen. Har man det begäret borde man istället sitta på läktaren och äta chips och dricka Coca Cola, Sprite och apelsinjuice med sin fru och sina två barn.



Gianluigi Buffon har sedan tidigare bekräftat att detta är hans sista säsong, och att han sedan lägger skorna på hyllan. Så länge han inte tar tillbaka sitt beslut, var detta hans 125:e och sista Champions League-match. Med detta är han den spelare som gjort flest Champions League-matcher utan att vinna mästerskapet. Tvåa på listan är Zlatan Ibrahimovic, med 124 matcher.