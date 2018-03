Det svenska landslaget spelade sin första landskamp år 1908, och har idag en över 100 år lång historia bakom sig. Under den tiden har det blivit 1 OS-guld, 2 OS-brons, 1 VM-silver, 2 VM-brons och 1 EM-brons.

Genom åren har massvis av målskyttar kommit och gått i landslaget. Bland de 20 bästa målskyttarna finner vi endast en spelare som fortfarande är aktiv i landslaget – Marcus Berg. Nedan presenterar vi Sveriges 20 bästa målskyttar genom tiderna.

20. Knut Kroon, 1925-1934

35 landskamper

18 mål

Den tekniske vänsteryttern Knut Kroon tillbringade hela sin karriär i Helsingborgs IF, där han vann fem SM-guld. Säsongen 1928/29 gjorde Kroon Sveriges snabbaste hattrick genom tiderna när han gjorde tre mål inom loppet av 2 minuter och 57 sekunder, då HIF besegrade Eskilstuna med 13-1.

20. Marcus Berg, 2008-

51 landskamper

18 mål

Ende spelare på listan som fortfarande spelar i landslaget. Marcus Berg debuterade i landslaget 2008 mot Turkiet, och har sedan dess varit en pålitlig målskytt. Berg tillhör idag emiratiska Al Ain, där han gjort 14 mål på 17 matcher.

20. Arne Nyberg, 1935-1946

31 landskamper

18 mål

Tvåfaldig SM-vinnare med sitt IFK Göteborg, där han tillbringade hela sin karriär. Blev även kvar i klubben efter spelarkarriären.

19. Herbert Carlsson, 1918-1922

20 landskamper

19 mål

Herbert ”Murren” Carlsson var en av de första svenska spelarna som blev utlandsproffs, när han 1922 lämnade IFK Göteborg för New York Vikings. Detta förklarar också hans korta landslagskarriär, då utlandsproffsen ej spelade i landslaget förr. Carlsson blev kvar i USA under resterande del av sin karriär, fram till 1931. I USA var det till skillnad från i Sverige möjligt av leva på fotbollen redan på den här tiden.

15. Johan Elmander, 2002-2015

85 landskamper

20 mål

Johan Elmander hade en lång och fin karriär i svenska landslaget. I klubbkarriären har han genom åren representerat lag som Örgryte, Bröndby, Toulouse, Bolton och Galatasaray.

15. Sven Jonasson, 1932-1940

42 landskamper

20 mål

Sven Jonasson var en pålitlig målskytt även i klubbsammanhang – anfallaren är Allsvenskans bäste målskytt genom tiderna med sina 252 mål. Representerade Elfsborg hela karriären, fram till att han lade skorna på hyllan 1946, 37 år gammal.

15. Erik Persson, 1930-1939

32 landskamper

20 mål

Erik ”Lillis” Persson var från 1920-talet till 1940-talet svensk landslagsman i fotboll, ishockey och bandy. Erik Persson är tillsammans med John ”Jompa” Nilsson och Wilhelm ”Mulle” Petersén ensam om att ha vunnit SM-guld i de tre sporterna. Persson hade ett fantastiskt boll- och spelsinne, vilket han levde på inom ishockeyn och bandyn, då hans skridskoåkning ansågs vara rätt medioker.

15. Nils-Åke Sandell, 1952-1956

20 landskamper

20 mål

Nils-Åke ”Kajan” Sandell tillbringade många år i Malmö FF, där han bland annat tog 5 SM-guld. ”Kajan” hann även med en utlandssejour i italienska klubben SPAL, där det blev 13 mål på 49 matcher.

13. Anders Svensson, 1999-2013

148 landskamper

21 mål

Här behövs knappats någon presentation. Anders ”Taco” Svensson är Sveriges meste landslagsman genom tiderna, och har i klubbkarriären representerat Elfsborg och Southampton.

13. Albin Dahl, 1919-1931

29 landskamper

21 mål

Albin Dahl spelade i Landskrona, Helsingborg och Växjö samt i Eslöv som spelande tränare. Efter spelarkarriären var han tränare i danska Helsingör samt svenska Helsingborg, Råå och Landskrona.

12. Karl Gustafsson, 1908-1924

32 landskamper

22 mål

Karl ”Köping” Gustafsson är känd som den allra första målgöraren för det svenska landslaget, då han mot Norge år 1908 gjorde sitt första av många landslagsmål. Vann även 2 SM-guld med Djurgården, och tränade IFK Eskilstuna efter spelarkarriären.

11. Per Kaufeldt

33 landskamper

23 mål

Per ”Pära” Kaufeldt tillhörde AIK under den största delen av sin karriär, och vann där 1 SM-guld. Kaufeldt hade även en kortare sejour i Montpellier. Var senare tränare i AIK från 1954 fram till sin död 1956.

9. Tomas Brolin, 1990-1995

47 landskamper

27 mål

Tomas Brolin var i VM 1994 på toppen av sin karriär, 24 år gammal. Men efter att ha brutit sin vänstra fot i november samma år, blev Brolin aldrig sitt riktiga jag. I klubblagskarriären gjorde han succé hos Parma i början av 90-talet, för att bli köpt till Leeds United år 1995 som Englands dyraste utlandsimport någonsin.

9. Agne Simonsson, 1956-1961

51 landskamper

27 mål

Agne Simonsson är den ende svensk som någonsin representerat Real Madrid, där han spelade en kort period i början av 1960-talet och gjorde 3 matcher och 1 mål. Tillhörde länge Örgryte IS; åtta år som spelare och fyra år som tränare.

8. Martin Dahlin, 1991-1997

60 landskamper

29 mål

Gjorde fyra mål och tre assist i USA-VM 1994. I klubblagskarriären representerade Martin Dahlin Malmö FF, Borussia Mönchengladbach, Roma, Blackburn Rovers och Hamburg. Idag är Dahlin agent, och representerar bland annat Andreas Granqvist, Pontus Jansson och Markus Rosenberg.

7. Marcus Allbäck, 1999-2008

74 landskamper

30 mål

Marcus Allbäck var under sin karriär en fruktad målskytt, och tillhörde bland annat Heerenveen, Aston Villa och FC Köpenhamn. Avslutade karriären i Örgryte år 2009, för att sedan göra en kort comeback i ÖIS 2011. Var Erik Hamréns högra hand i svenska landslaget, mellan 2009-2016.

6. Kennet Andersson, 1990-2000

83 landskamper

31 mål

Kennet Andersson representerade bland annat IFK Eskilstuna, IFK Göteborg, Bologna och Fenerbahce. Viktig del i det landslag som vann VM-brons 1994, där han gjorde fem mål och även blev känd för sin säregna pistol-målgest.

5. Gunnar Gren, 1939-1958

57 landskamper

32 mål

Gunnar Gren var en del av den framgångsrika svenska trion ”Gre-No-Li”, som skördade framgångar i italienska storklubben AC Milan. I Milan blev det 133 matcher och 38 mål för göteborgaren, som även representerade Fiorentina och Genoa. Efter spelarkarriären var han tränare Milan och i flera svenska klubbar, samt teknisk direktör för Juventus.

4. Henrik Larsson, 1993-2009

106 landskamper

37 mål

Henrik ”Henke” Larsson öste in mål under hela sin karriär, och gjorde bland annat 175 mål på 221 matcher för Celtic, där han också vann Guldskon 2000/01. Larsson har även representerat Barcelona, där han vunnit bland annat La Liga och Champions League. Det blev också en kort lånesejour från Helsingborg till Manchester United våren 2007.

3. Gunnar Nordahl, 1942-1948

33 landskamper

43 mål

Har ett minst sagt imponerande målsnitt i landslaget: 1,30 mål per match. Landslagskarriären blev dock relativt kort, då Nordahl lämnade Sverige och IFK Norrköping för att bli utlandsproffs i AC Milan 1949. Var där en del av ”Gre-No-Li”, och Nordahl vann som Milanspelare Serie A:s skytteliga fem säsonger i rad, innan han skrev på för AS Roma.

2. Sven Rydell, 1921-1932

43 landskamper

49 mål

Sven ”Trollgubben” Rydell var landslagets främste målskytt hur länge som helst, fram till i september 2014 då Ibrahimovic gick förbi. Rydell var, utöver sitt målskytte, känd för sitt snabba spel med kreativa dribblingar. Representerade Örgryte IS i nio år, där det blev 203 matcher och 142 mål.

1. Zlatan Ibrahimovic, 2001-2016

116 matcher

62 mål

Zlatan Ibrahimovic debuterade för Sverige i en inomhuslandskamp i januari 2001 mot Färöarna. Därefter har mycket hänt, och många mål har gjorts. Ibrahimovic har bland annat gjort 6 EM-mål för Sverige, och skapat oförglömliga stunder genom sitt klackmål mot Italien, sin kanon mot Ungern och sitt cykelsparksmål mot England. Kanske har han inte gjort sitt sista landslagsmål än…