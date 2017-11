Det första namnet vi satte in i elvan. Visst har han konkurrens av Jan Oblak som också är en fantastisk målvakt, men slovenen Oblak får ursäkta; Gianluigi Buffon är målvakten alla kommer att sakna i VM. Buffon är vid 39 års ålder fortfarande en av världens allra bästa målvakter, och det kommer att kännas tomt att för första gången sedan 1994 inte ha med honom i ett VM, att inte få se honom skrika ut Italiens nationalsång inför matcherna. Om Italien kvalificerat sig hade Buffon blivit den förste spelaren någonsin att delta i sex VM.

Det är alltid svårt att ta ut drömelvor av olika slag – det finns så många spelare man vill plocka med, men laget är ju begränsat till att innehålla just elva spelare. Det är även vanligt att laget blir lite för offensivt balanserat, för att man vill få med alla spektakulära spelare. Så är väl kanske fallet även i detta lag, men vi har ändå försökt att göra laget hyfsat välbalanserat, bland annat genom en myckel samspelt försvarslinje. Här är vår drömelva av spelare som vi inte får nöjet att se i VM 2018.

