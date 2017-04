Genk – Celta Vigo: Bästa oddsen i Europa League

Det är ett knep som du kan använda för att hela tiden få med dig bästa förutsättningarna för att vinna på betting. En funktion som gör det ännu mer intressant att se alla dessa matcher är live odds. Det är en typ av odds som du kan spela på under en pågående match.

Det är just nu en knapp fördel för Celta Vigo. Det spanska laget som till vardags hör hemma i La Liga vann förra matchen med 3-2. Vilket bäddar för en knapp fördel. Detta ställer nämligen Genk i en position där de måste vinna. Ett oavgjort resultat räcker inte för det belgiska laget.

Om du följer med inom all europeisk fotboll så kan du inte missa Europa League. Där spelar kanske inte de främsta lagen i Europa, men visst finns det riktigt bra lag som ställer upp. Två av dessa lag som lyckats ta sig långt i turneringen är Celta Vigo och Genk.

