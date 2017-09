FC Metz – Paris Saint Germain: Stream från Ligue 1

Det är många som är intresserade att följa utveckligen av Paris Saint Germain efter deras nyaste spelarköp. Därför tror vi att en del svenskar kommer vilja se matchen mellan FC Metz och Paris saint Germain via live stream.

Paris Saint Germain har under en lång tid varit en av de rikaste fotbollsklubbarna i Frankrike. Därför är det inte speciellt konstigt att de har mycket pengar för att köpa spelare för. Det lämnades ett tomrum efter att Zlatan Ibrahimovic. För att PSG ska fortsätta vara en av de bästa fotbollslagen i världen så krävdes förstärkningar.

Det är just nu ganska mycket fokus kring Paris Saint Germain (PSG) efter att de gjort klart med två nya världsspelare i sin trupp.

