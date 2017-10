Quiz svenska landslaget

1. A 2. D 3. C 4. B 5. D 6. A 7. D 8. B 9. C 10. B 11. D 12. A 13. B

A. Fredrik Ljungberg B. Henrik Larsson C. Olof Mellberg D. Zlatan Ibrahimovic

A. Albin Ekdal B. John Guidetti C. Marcus Rohdén D. Viktor Claesson

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

A. Kroatien B. Portugal C. Schweiz D. Tyskland

A. Christoffer Nyman B. Kristoffer Nordfeldt C. Martin Olsson D. Pontus Jansson

9. En svensk landslagsspelare har en enäggstvilling, med vem han har delat klubbadress både i Halmstads BK och senare utomlands, under en tid när de båda spelade i England. Vem är spelaren?

A. 1950 B. 1958 C. 1982 D. 1994

A. Gençlerbirliği SK B. Olympiakos FC C. PSV Eindhoven D. Toulouse FC

A. Andreas Granqvist B. Mikael Lustig C. Robin Olsen D. Victor Nilsson Lindelöf

A. BK Häcken B. Malmö FF C. Örebro SK D. Östersunds FK

A. Isaac Kiese Thelin B. John Guidetti C. Samuel Armenteros D. Sam Larsson

A. Emil Forsberg B. John Guidetti C. Marcus Berg D. Ola Toivonen

A. Andreas Granqvist B. Emil Forsberg C. Mikael Lustig D. Sebastian Larsson

A. Ola Toivonen B. Gustav Svensson C. Jimmy Durmaz D. Sebastian Larsson

