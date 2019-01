"En lögn som upprepats tusen gånger"

Genom åren har José Mourinho ofta fått utstå kritik för att spela en defensivt inriktad fotboll, mer fokuserad på att förstöra matcher än på att vinna genom sitt eget spel. Mourinho säger dock, när han intervjuas i Bein Sports studio, att han inte alls har för vana att spela en destruktiv fotboll.

– Jag tror att vi hamnat i den riktningen att en lögn som berättats tusen gånger blivit en sanning, men det är inte sant. Det är inte sant. Kan du säga att Chelsea 2004 och 2006 inte var ett fenomenalt lag med absolut underhållande fotboll, anfallande fotboll, kontringsfotboll, fantastiskt försvar också – kan du säga att det laget inte var fenomenalt? Du kan inte säga det, du kan inte säga det.

Visserligen har kritiken mot Mourinhos spelsätt främst kommit under senare år, men portugisen tar upp fler exempel. Han menar dessutom att folk alltid försöker lägga fokus på hans defensiva spel, medan de blundar när han spelar offensivt.

Mourinho berättar om när Inter slog ut Barcelona år 2010, sedan man gått vidare på bortamål efter förlust med 2-0 på Camp Nou.

– När människor kommer ihåg den otroliga matchen Inter spelade i Barcelona i Champions League-semifinalen med tio man och folk säger att det var mästarklass av defensiv fotboll, då säger de inte att två veckor innan: Inter 3, Barcelona 1. Så vi satte oss själva i den positionen att åka dit och försvara det resultatet och spela med 10 man mot det bästa laget i världen för två veckor tidigare slog vi dem med 3-1 och det borde blivit 4-1 eller 5-1. Ni förstår vad jag menar.

”Eftersom det var Conte och inte jag, nämnde ni det inte”

Därefter går Mourinho vidare och berättar om sin andra sejour i Chelsea, då han vann Premier League 2014-15.

– När jag kom till Chelsea den andra gången och vi lyckas bli mästare, då var vi mästare när vi inte var det bästa laget i landet. Och för att bli mästare när du inte är det bästa laget i landet måste du vara mer strategisk än filosofisk. Och sen, när Chelsea blev mästare igen med Antonio Conte, då var Chelsea ett kontringslag. Chelsea var väldigt defensiva och var fenomenala på kontringar. För ännu en gång gjorde de det genom den strategiska vägen. Men eftersom det var Antonio och inte jag, nämnde ni det inte.

”När jag kom till Madrid hade de glömt hur det kändes att vinna”

José Mourinho tränade Real Madrid i tre säsonger mellan 2010 och 2013, och lyckades vinna ligatiteln en säsong. Den säsongen, 2011–12, satte han rekord både med flest antal poäng (100) och flest antal mål (121). Att han har satt ett målrekord är det dock inte många som pratar om, tycker han.

– Det finns en sak ni inte kan förneka. Spansk fotboll – rekordet inom spansk fotboll med flest mål på en säsong har inte Barcelona, det har Real Madrid. Och managern för Real Madrid var den defensiva killen, som slog alla rekord. Men det var Mourinho, du vet.

Kände du ansvar att ge Real Madrid-fansen vad de förväntade sig, gällande offensiv filosofi snarare än strategi?

– I Madrid? Kom igen, när jag anlände där hade de redan glömt hur det var att vinna. När vi gick till cupfinalen och slog Barcelona i cupfinalen tror jag det var 25 år sedan de vann Copa del Rey. När vi vann ligan – än idag, under de senaste 10 åren har Real Madrid blivit mästare bara 2 gånger. Ok, Champions League, de har gjort en fantastisk prestation där men det är en annan historia, det är inte min historia. Min historia var att under den tiden, när Barcelona var det bästa laget i världen, att gå dit och bryta den perioden. Jag gjorde mitt jobb där, jag gjorde mitt jobb där. Och jag gjorde mitt jobb i varje klubb jag varit i. Förutom Manchester United där folk tror eller folk vill sälja en idé… men jag vet att jag gjorde mitt jobb, jag vet det.

”När det är någon annan som spelar tråkigt stänger ni munnen”

Vidare tar Mourinho upp hur tongångarna lät när han vann FA-cupen efter en tråkig final, och jämför det med tongångarna då han förlorade FA-cupfinalen ifjol.

– Jag ska ge er ett exempel. Jag vann FA-cupen en gång mot Manchester United med Chelsea, den första FA-cupfinalen på Wembley. Drogba, förlängningen, minut 100 någonting.

Förskräcklig match, förresten.

– Förskräcklig match, förresten. Förskräcklig match, förresten. Men förra året förlorade jag en FA-cupfinal (mot Chelsea med 0–1), det var också en förskräcklig match förresten men inte från oss för vi var laget med bollen, vi var laget med chanserna, vi var laget som förtjänade att vinna. Förskräcklig match. Förskräcklig match men jag förlorade och då stänger ni munnen. Men när jag vann, med era ord med en ”förskräcklig match”, då säger ni att det var en förskräcklig match. Där är en skillnad.

”När Klopp eller Pep beter sig illa kallas det passion”

Slutligen kommer Mourinho in på beteenden vid sidan av planen. Han anser att när han reagerar mot domslut eller annat, då straffas han både i media och i form av avstängningar. När hans kollegor i Liverpool eller Manchester City reagerar likadant, då hyllas dem istället.

– Låt mig berätta något för er. Människor blandar ibland ihop passion med emotionell kontroll. Jag ska ge er något exempel och ni vet att jag har rätt, ni vet att jag har rätt. Liknande situationer mellan mig och andra managers – olika konsekvenser. När Mourinho beter sig dåligt vid sidlinjen, när Mourinho sparkar på en flaska, när Mourinho gör det här, när Mourinho gör det där – han blir utvisad, han blir avstängd, han måste betala för det. När Jürgen gör likadant är det passion, när Pep gör det är det passion, när Mourinho gör det blir han avstängd. Jag ber er bara: jämför samma beteenden men olika konsekvenser.