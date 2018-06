Även om Frankrike inte visade sig från sin bästa sida mot Australien, så stod man där som vinnare när domaren blåste av matchen. Det är en styrka i sig. Nu möter man ett Peru knäckt efter den orättvisa förlusten senast, men också taggade till tusen. Förlorar Peru idag är man ute ur VM. Vi tror trots allt att detta blir en förlust för Peru. Frankrike vill vinna gruppen och slippa en svår lottning i åttondelsfinalen, och Peru är ett överkomligt motstånd för ett av Europas allra bästa lag. Vi spelar den raka 1:an till oddset 1.60 på Comeon. När du sätter in 500 kr på Comeon får du 1500 kr att spela för, och även en VM-boll hemskickad till dig.

Frankrike inledde VM mot Australien, det lag som tippats bli gruppjumbo. Det var ingen imponerande insats av Frankrike, men det blev seger till slut. Efter att Australien stretat emot och lyckats ha ett oavgjort resultat när klockan tickat förbi 80 minuter, kunde Paul Pogba ordna fram ett avgörande mål för fransmännen. Om Frankrike vann utan att imponera, kan vi säga det motsatta om Peru. Peruanerna chockade Danmark och spelade med fart, finess och ett högt tempo. Chanser skapade man också, men effektiviteten var det desto sämre med. Laget brände flertalet vassa lägen, och Christian Cueva toppade det hela med att missa en straff. I andra halvlek kunde danske Yussuf Poulsen skjuta in matchens enda mål på en kontring, och Peru förlorade premiären. Nu är Peru pressat att vinna, för att ha ödet i egna händer inför den avslutande gruppspelsmatchen. Frankrike kan bli klart för åttondel vid seger, beroende på resultat i Danmark - Australien tidigare under dagen.

