SM-final i innebandy - Live stream & speltips

Det har blivit dags för årets stora innebandyfinal i Globen. SM-finalen för herrarna spelas 15.15 mellan IBF Falun – Växjö IBK. Två lag som gått som tåget under slutspelet och visat sig vara värda en finalplats. Lagen slutade etta respektive tvåa i grundserien så det är ingen överraskning att dessa lag ställs mot varandra i en final. SSL har valt att lägga finalerna i innebandy i Globen 2017 för att försöka locka publik.

Finalen i superligan kommer bjuda på innebandy i världsklass och stämningen kommer garanterat att vara på topp. Har du ingen biljett eller bor på annat håll kan du helt gratis kolla matchen på SVT 1.

Följ matchen live på TV & stream

Du slipper leta upp en gratis live stream till just dessa två matcherna. Båda sänds till en börjar på SVT 1 för att sedan byta under herrarnas final till SVT 2. Damernas match startar 12.15 och herrarnas 15:15. Bänka er framför teven och se världens bästa klubblag göra upp i innebandyfinalerna 2017. Att streama innebandy live fungerar utmärkt på både datorn och surfplattan!

IBF Faluns stjärna Alexander Galante Carlström - Årets spelare

Han är lagets viktigaste spelare och vann i överlägsen stil poängligan i grundserien. Det hann bli 68 mål och 25 målgivande passningar på 31 matcher. Totalt 93 poäng och ett snitt på tre poäng per match. Tvåan i poängligan slutade på 67 poäng vilket vittnar om Galante Carlströms dominans.

Oddsen på att han kommer stänka dit ett par baljor i morgondagens final är alltså ganska låga. Frågan är om han kan lyckas bära laget till ett SM-guld. På andra sidan planhalvan står nämligen hungriga Växjö IBK.

Växjös Valdemar Ahlroth är en spelare som tagit ytterliga kliv i sin utveckling och tillhör en av ligans viktigaste spelare. Han vann den interna poängligan i Växjö på 48 poäng och har i slutspelet hittills gjort 8 poäng på 9 matcher.

Men skillnaden på dessa två spelare är fortfarande stor. Frågan är om Växjö IBK starka defensiv orkar stå emot IBF Faluns tunga offensiv.

Succéresan och chans på klubbens första SM-guld

Växjö IBK har aldrig tidigare stått i en final. Inte så konstigt med tanke på att laget gör sin fjärde säsong i svenska superligan. Utvecklingen de senaste två åren har verkligen varit spännande att följa, de hade det tufft i debutsäsongen men har nu etablerat sig som ett topplag.

Finalen mellan IBF Falun – Växjö IBK kommer att bli en fartfylld match och det laget som orkar hålla tempot genom hela matchen kommer att stå som segrare. Växjö har många yngre spelare som saknar rutin medans Falun har rutinen på sin sida. Egentligen så är pressen och förväntningarna på Falun. Växjö kan därför gå ut väldigt avslappnade och egentligen spela helt utan press.

Innebandyintresset är inte lika stort som hockeyintresset i den nya sportstaden Växjö. Men både hockey- och innebandylaget har gjort liknande resor. Skulle Växjö IBK vinna ett SM-guld så är resorna nästintill identiska. Ett lyft för hela staden Växjö som inte längre bara har sin elitfriidrott att skryta över.

Damernas final: IKSU – KAIS Mora IF

IKSU vann mot Pixbo i semifinalen och Julia Nordin var tjejen som sköt laget vidare till en final. Umeålaget slutade på en förstaplats i serien och förlorade bara en enda match i grundserien. IKSU är det laget som har oddsen på sin sida inför finalen och är de som förväntas vinna.

KAIS Mora IF kommer in lite som en underdog trots att de slutade på placeringen bakom IKSU under grundserien i årets upplaga av SSL dam. Men det var ändå ett ganska stort gap mellan lagen. IKSU vann på 74 poäng medans Mora skrapade ihop 58 poäng.

Publikrekord i semifinalen

KAIS Mora IF gjorde ett samarbete med hockeyklubben Mora IK och flyttade en av semifinalerna till Smidjegrav Arena. Syftet var att försöka slå det tidigare publikrekordet på 2777 åskådare. Och som man gjorde det. Hela 3128 personer var på plats och satte därmed ett nytt publikrekord. Något som verkligen behövs för att sporten ska växa och locka nya förmågor.

Matchen slutade 4–2 efter att den kritiserade Moraspelaren Anna Wijk stått för två mål och en assist. Skönt för henne att verkligen få igång produktionen lagom till finalen. En viktig kugge i laget som förväntas ta en ledande roll imorgon.

