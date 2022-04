Malmö FF - IF Elfsborg (11/4): Stream, speltips & odds

Vad: Malmö FF – IF Elfsborg Matchstart Kl. 19:10, den 11/4 Vart: Eleda Stadion Live stream Discovery Plus TV-kanal: Discovery+ Extra 1 Speltips: Malmö vinner (1,60 hos Bet365)

Inför

Malmö FF mötte Kalmar borta senast, möter Elfsborg nu och spelar mot AIK i nästa match. En tuff start och det återstår att se om man kan stå pall alla tre matcher.

Om Elfsborg förlorar den här matchen står man på noll poäng på två omgångar i årets allsvenska.

Elfsborg har inte vunnit mot Malmö i Malmö på nio matcher.

Statistik & startelvor

Streama Malmö FF – Elfsborg live

Det är en enkel match att hitta en Malmö FF – Elfsborg live stream, att se direktsänt på internet. För att titta på matchen online behöver ni bara skaffa ett konto på Discovery Plus, där ni köper ett sportabonnemang. Därefter går det bra att se alla matcher från Allsvenskan live.

Det går att streama Malmö FF – Elfsborg via mobil, dator såväl som surfplatta. Oavsett vilken enhet du väljer att titta på din fotboll live stream ifrån håller sändningen hög kvalitet gällande såväl bild som ljud och kommentatorer.

Vi hoppas att du som tittar på en Malmö – Elfsborg stream får en trevlig stund framför sändningen! Vi vill också påminna dig om att du kan koppla över sändningen till TV-skärmen, och på så sätt titta på matchen på TV. För att göra det behöver du en Chromecast eller liknande verktyg.

Gå till Discovery Plus

Skapa ett konto och köp sportabonnemang

Streama Malmö FF – Elfsborg online

Speltips & odds: Malmö – Elfsborg

Som alltid under de senaste tio åren går Malmö FF in i den allsvenska säsongen som favoriter. Laget har störst budget, starkast spelartrupp och har dessutom vunnit serien under de två senaste åren. Så här långt har man levt upp till förväntningarna, genom att ta sig till final i Svenska Cupen och vinna premiären borta mot Kalmar FF.

Elfsborg har slutat topp fyra under de två senaste säsongerna, och ses som en av utmanarna till Europaplats även i år. I premiären hemmaspelade man mot Mjällby, och de flesta hade nog räknat med tre poäng där. Det blev dock förlust, och när man nu står inför en tuff match mot MFF riskerar man att stå på noll poäng efter två omgångar.

Malmö har sett väldigt vassa ut så här långt in på säsongen, och tränaren Milos Milojevic går för seger i varje match de spelar, framförallt på hemmaplan. Elfsborg hade problem med Mjällby, och kommer inte att få det enklare här.

Till 1,60 gånger insatsen spelar vi Malmöseger. Den raka 1:an finnes till 1,60 gånger pengarna, hos Bet365.

Vårt speltips: Malmö vinner

Odds: 1,60

Spelsida: Bet365

Vi har många fler speltips från Allsvenskan, vilka ni hittar via länken.

Annan betting inför matchen

Här spelar vi på en Malmöseger. Men det finns många andra odds att kika på.