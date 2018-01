Andrés Iniesta fick ett telefonsamtal från Ronaldinho mitt i natten, och det var inte det samtal man vill få från lagets största stjärna. – Några dagar före El Clásico mot Real Madrid, ringde ”Dinho” mig mitt i natten, när jag var hemma. Jag svarade och han sa ”Andrés, jag vet att det är klockan 3 på natten, men jag måste bekänna någonting. I juni kommer jag att lämna Barca. Min bror (tillika agent) har nått en överenskommelse med Real Madrid. Det är en otrolig summa som jag inte kan tacka nej till. Du är ung, du förstår… Men snälla, berätta inte för någon i omklädningsrummet eller klubben, förråd mig inte, jag litar på dig mer än någon. Andrés, god natt”. Han gav mig inte tid att säga någonting. Andrés Iniesta var i närmast chocktillstånd, men han tänkte inte berätta för någon, precis som Ronaldinho bad honom. Kommande dag var stämningen på träningsplanen annorlunda. – Nästa dag var vi på träningsplanen och jag kände en besvärlig stämning omkring mig. Hela laget var tysta och alla hälsade på Ronaldinho på ett annorlunda sätt… Men Iniesta förstod inte vad som pågick, förrän på matchdagen. – När El Clásico-dagen kom, i omklädningsrummet i Santiago Bernabéu, sa Dinho till oss: ”Killar, idag är en väldigt viktig match, de är starka, men de här dagarna har jag upptäckt att vi är som en familj. Jag ringde alla er under natten och sa att jag skulle lämna i juni, men ingen av er sade någonting. Efter det insåg jag att vi är redo att lida i tystnad hellre än att förråda varandra. Jag kommer att stanna här en lång tid… nu, låt oss gå ut på planen och ge en lektion till spelarna i Madrid!” Barcelona skulle komma att köra över Real Madrid i just detta El Clásico, och ”Barca” vann med 3-0, i matchen som spelades i Madrid. Ronaldinho blev tvåmålsskytt, och efter slutsignalen applåderades han av publiken på Santiago Bernabéu.

