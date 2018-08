Dags för Cristiano Ronaldo att starta sin erövring av Serie A. Titta in vår införrapport till Chievo - Juventus.

Chievo – Juventus live stream Det finns två olika, mycket bra, sätt att streama Chievo - Juventus. Strive har köpt till sig rättigheterna till att visa Serie A online, och du kan därför givetvis titta på Chievo – Juventus med ett Strive-konto. För bara 79 kronor i månaden kan du se alla matcher från Serie A och även från La Liga. Det går dock ännu inte att skapa ett konto på Strive, när vi skriver denna artikel den 14 augusti. Men detta har sidan antagligen hunnit fixa innan ligastarten.



Alternativ 2 är att skapa ett konto på Bet365, där du kan streama matchen så länge du har satt in minst 50 kronor på kontot. Billigare än Strive, alltså. Match: Chievo - Juventus, Serie A

Datum & tid: Lördag 18 augusti 18:00

Arena: Stadio Marc’Antonio Bentegodi, Verona

Stream: Strive eller Bet365 Cristiano Ronaldos första tävlingsmatch för Juventus Den 10 juli blev en av världshistoriens största övergångar – såväl prismässigt som fotbollsmässigt – klar, Cristiano Ronaldo lämnade Real Madrid för Juventus.



Även om övergången blev det inte många träningsmatcher för Ronaldo under försäsongen, då han vilade sig efter VM. Igår debuterade han dock, när laget spelade en träningsmatch mot sitt ungdomslag. Det blev mål direkt för Ronaldo i Juventuströjan.



På lördag är det match på riktigt, då ”Den gamla damen” ska till Verona för att möta Chievo i säsongspremiären av Serie A.



Chievo har inför säsongen värvat bland annat tidigare Intertalangen Joel Chukwuma Obi och forne Juventus-, Napoli- och landslagsspelaren Emanuele Giaccherini. Dessutom har man förlängt kontraktet i ännu ett år med lagkaptenen och anfallsveteranen Sergio Pellissier. Pellissier fyller 40 år under den kommande säsongen. Han startade bara två matcher förra säsongen, men gjorde 17 inhopp. På denna speltid producerade han ett mål och en assist. Speltips Toppen mot botten. Chievo kom visserligen på 13:e plats i Serie A föregående säsong, men hade man tagit tre poäng färre hade man slutat på plats 17. Laget hade bara fem poäng tillgodo från nedflyttningsstrecket, och man kommer antagligen att behöva slåss för sin överlevnad även denna säsong.



Juventus är naturligtvis storfavoriter i denna match, vilket man även är att vinna hela Serie A. För att få ett högre odds än det 1.22 gånger pengarna på den raka 2:an, spelar vi ”Juventus att leda i halvtid och att vinna i full tid”. Detta finner ni till 1.72 gånger insatsen. Tips: Juventus leder i halvtid och vinner i full tid

Odds: 2.50, Bet365

