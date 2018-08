Cristiano Ronaldo gick till Real Madrid sommaren 2009, och blev då den allra största delen i Real Madrids nya Galáctico-satsning. Utöver Ronaldo värvade Real samma sommar spelare som Kaká, Karim Benzema och Xabi Alonso.



I Real lyckades Ronaldo bland annat vinna La Liga två gånger, Champions League fyra gånger och Copa del Rey två gånger. I sommar bestämde han sig dock för att han ville lämna klubben. Orsakerna var flera, men att Real Madrid inte var beredda att ge Ronaldo lika hög lön som den Lionel Messi får av FC Barcelona sägs vara den största anledningen. Egentligen är det inte en fråga om pengar, utan om att Ronaldo vill att Real ska visa honom att de uppskattar honom lika mycket som Barcelona uppskattar Messi. Strive stream Skrev på för Juventus Cristiano Ronaldos val av ny klubbadress föll på Juventus, och han har berättat att hans fantastiska cykelsparksmål mot ”Juve”, som fick till och med Juventusfansen att applådera, bidrog till beslutet.



– Jag tänker på det (målet och att Juventusfansen applåderade) varje dag. Det var fantastiskt, det har aldrig hänt mig förut. I Champions League mot Juventus, en kvartsfinal, du gör ett mål och ser hela arenan applådera dig. Det var en otrolig känsla.



– Jag blev först förvånad. Jag har alltid följt Juve och jag tycker om klubben, men sedan det där ögonblicket har jag gillat klubben ännu mer.



– Jag skulle inte säga att händelsen var en nyckeldel i mitt beslut, men varje detalj hjäpler. Det hjälper när du ser att fansen och klubben gillar dig, känslan blir helt annorlunda.



– Men jag har inget specifikt ögonblick då jag bestämde mig för att gå hit. Genom åren har vi mött Juve några gånger och jag har länge haft en speciell känsla att de italienska supportrarna gillar mig. Streama Serie A ”Juventus är annorlunda, det är som en familj” Cristiano Ronaldo fortsätter med att säga att Juventus är mer som en familj än vad Real Madrid var.



– Det är den största klubben i Italien och en av de bästa i världen, så det var ett enkelt beslut. Det är annorlunda här, det är som en familj.



Just detta retade upp Sergio Ramos en aning, som högg tillbaka på en presskonferens han höll inför Europeiska Supercupen, där Real Madrid möter Sevilla. Streama La Liga ”Jag vet inte vad Ronaldo snackar om” Om Cristiano Ronaldos uttalande säger Sergio Ramos följande:



– Här har vi alltid känt oss som en familj, så jag vet inte vad han snackar om. Vi hade massvis av succé, vilket är eftersom vi är en familj och han var en del av den familjen. Vi är fortfarande, även utan honom, en familj på samma sätt.



Ramos fortsätter sedan med att konstatera att det är tråkigt att förlora en spelare som Ronaldo, men att Real Madrid har tappat spelare förr.



– Det är såklart att det är negativt att tappa en spelare som Cristiano Ronaldo, men vi kan fortsätta att vinna och i Real Madrids historia har många kommit och gått men Real Madrid har fortsatt att vinna.



– Ingen är ovanför klubben, vad som än händer kommer Real Madrid att bestå och det var hans beslut att lämna.

