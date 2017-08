Legender spelar match: Man United - FC Barcelona legends

Vi tror och hoppas att det kommer finnas intresse från Sverige att kolla på matchen. Åtminstone så kommer vi på Sportal att följa legendmatchen. Det är en härlig tillställning som inte minst lockar mycket britter till Old Trafford i Manchester.

Under matchen så nätade Jesper Blomquist för Manchester United, och kunde sedan fira segern med sina gamla och nya klagkamrater.

I England så går eventet under namnet – Manchester United vs FC Barcelona legends. Matchen kommer inte spela någon sportslig roll. Istället så kommer alla intäkter från matchen att gå till välgörenhet. Något som självklart uppskattas av den förväntande pubiken i Manchester.

Matchen kommer att spelas den 2 september, närmare bestämt kl. 16:00. Matchen förväntas locka många personer till Old Trafford för att återigen se legendarer från Manchester United och FC Barcelona göra upp i en match.

Matchen kommer att spelas mellan gamla spelare från både Manchester United och FC Barcelona. Detta kommer räknas som en välgörenhetsmatch där syftet är att samla in pengar till vägörande ändamål.

