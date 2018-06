Island prioriterar försvarsspelet betydligt högre än anfallsspelet, och det är ingen tvekan om att de kommer att backa hem och på så sätt försvåra för Nigeria att anfalla med sin snabbhet. Vi tror att det kommer att bli en tät match med inte alltför många målchanser. Inte ens Argentina lyckades luckra upp Islands försvar tillräckligt för att få in ett mål, och vi tror inte att Nigeria kommer att lyckas bättre. Dock väger Islands offensiv svagt. Vi tycker att det oavgjorda resultatet känns som det mest troliga, och spelar det hos Comeon till oddset 3.20 gånger pengarna. Vid insättning av 500 kr på Comeon får du 1500 kr att spela för, och även en VM-boll.

Vill du titta på Nigeria – Island, men saknar den kanal som visar matchen (SVT1)? Oroa dig inte, det går att se VM-matchen på annat vis. CMore sänder massor av fotboll från VM 2018, och det går därför att streama Nigeria – Island med ett CMore-konto. Skapa ett konto och skaffa ett abonnemang, så kan du se matchen live. CMore visar matchen direkt och med HD-kvalitet, vilket ger dig den bästa möjliga upplevelsen. Dessutom går det att se din stream via mobil, dator/laptop, mobil eller surfplatta/iPad.

