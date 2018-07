Innan halvtidsvisslan gick hann England skrapa ihop ett och ett halvt Sterlingläge, där den kvicke anfallaren visade att vi skulle bli straffade av hans snabbhet om vi flyttade upp laget för högt. I andra halvlek fick VM:s stora otursfågel Marcus Berg två bra chanser, varav den ena han fick till en riktigt bra nick på. Englands målvakt Jordan Pickford stod dock för en vass räddning, vilket han gjorde även på Viktor Claessons markskott efter Sveriges finaste anfall. Sverige skrapade ihop till chanser för att göra åtminstone ett mål, men även om det var nära så var det aldrig riktigt nära. Det kändes som att England hade rätt bra kontroll på matchen, och ett vackert svenskt VM-äventyr har fått sitt slut. Samtidigt har de kaxiga engelsmännen nu bara en match kvar innan de är i VM-final för första gången sedan det där enda guldet 1966. Is it coming home?

Väl ute på planen slungade Emil Krafth iväg långbollar som Marcus Berg och Ola Toivonen stångades på. Andreas Granqvist nickade iväg inlägg från engelska fötter och Victor Claesson försökte sig på instick och långskott. En knapp halvtimme in i matchen hade vi fortfarande inte fått se någon riktigt god målchans. Då var det dags för England att slå en hörna, vilket man varit bäst i på VM så här långt. Framgången fortsatte. Harry Maguire satte dit matchens första mål, med en hård och välplacerad nick som på ett enda ögonblick skakade om 10 miljoner svenska drömmar. Nu kunde vi inte längre luta oss tillbaka mot vår tryggaste punkt; vårt ramstarka försvar med ett mittbackslås i världsklass. Nu behövde vår stundtals ifrågasatta offensiv leverera.

