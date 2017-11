För första gången på över ett år är Napolis mittfältare Jorginho uttagen, och han har chans att få göra sin första tävlingsmatch (han har gjort två träningslandskamper) för Italien. Jorginho är född i Brasilien, men flyttade till Italien som ung, och har också italiensk härkomst. Giampiero Ventura har tidigare låtit bli att ta ut Jorginho trots imponerande prestationer, vilket förbundskaptenen motiverat med att mittfältaren inte passar in i hans spelsätt. Ventura förklarar varför han nu valt att plocka med honom. – Anledningen till att jag tog med Jorginho nu är att de här två matcherna är så pass komplicerade att det är bra att öppna upp för olika spelsätt. Du kan inte heller åka till ett VM med bara ett spelsätt: när playoff är över, har vi totalt tre veckor på oss att arbeta tillsammans innan VM, och detta kommer att hjälpa oss. Ventura avslutar sedan med att återigen be om stöd från sina landsmän. – Jag har en uppmaning till italienarna. Låt oss tillsammans ta oss till VM.

