Conor McGregor hånar Floyd Mayweather

Floyd Mayweather hamnade i skuggan under presskonferensen som pågick under natten till idag. Det var den första av fyra presskonferenser inför fighten som går den 26 augusti 2017. Men Conor McGregor spillde ingen tid och började i princip direkt att trashtalka sin motståndare. Det var bland annat pikar om Mayweathers klädval, privatekonomi och hans färdigheter i boxning.

Enligt McGregor själv kommer inte Mayweather ha en chans i ringen och att matchen kommer avslutas på knock i den fjärde ronden. Ett vågat löfte då den irländska fightern är en stor underdog i matchen.

- Jag kan göra precis vad fan jag vill här uppe, säger McGregor och ser rätt skräckinjagande ut.

Men det som fått mest uppmärksamhet är Conor McGregors kostym. Det ser inte ut att vara något konstigt med den men tittar man närmare ser man att det står ”Fuck You” skrivet över hela kavajen.

Conor McGregor vs Floyd Mayweather

Matchen som ingen trodde egentligen skulle bli av med tanke på att de båda utövar två olika sporter. Mayweather är en av tidernas främsta boxare och har vunnit samtliga 49 av 49 proffsmatcher. Men han börjar komma upp i åren och det är väl vad som talar i McGregors favör. Hur som helst kommer det bli en av de största fighterna i historien.

Priset på biljetterna är skyhöga och de bästa platserna säljs för runt en miljon kronor. För att se matchen i USA via PPV ryktas det gå på runt 100 dollar. Det kommer förmodligen bli den fighten som dragit in mest pengar någonsin. Så den som förlorar går inte direkt lottlös och kan med ersättningen säkra några generationer.

Hur du följer Conor McGregor vs Floyd Mayweather via live stream

Fighten kommer inte vara fullt lika dyr i Sverige som det är för amerikanerna att se via PPV. I Sverige kommer Viaplay stå för sändningen via live stream och även om man har ett aktivt sportabonnemang kommer det att kosta en summa. Hur mycket det exakta priset kommer vara på att se fighten via live stream är dock inte klart ännu. Det är bara att vänta och se.

Mer detaljer kring hur du följer fighten kommer vi presentera på sportal när det närmar sig. Tills des har vi tre presskonferenser att se fram emot. Schemat ser ut enligt följande:

Toronto, Kanada – Budweiser Stage, Onsdag 12 juli

New York City, USA – Barclays Centre, Torsdag 13 juli

London, England – Wembley Arena, Fredag 14 juli