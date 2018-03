3. Per Karlsson

AIK vann samtliga tre matcher i gruppspelet, men hade å andra sidan inte det svåraste tänkbara motståndet. Division 1-lagen Syrianska och Oddevold besegrades bägge med 2-1, och Superettanlaget Halmstad fick stryk med 3-1. Örebro vann bara en av sina tre gruppspelsmatcher, men är likväl obesegrade så här långt. ÖSK inledde med att slå Tvååkers med 3-0 och spelade därefter 1-1 mot Helsingborg . I den sista gruppspelsmatchen mötte man IFK Norrköping , som även de stod på 4 poäng inför matchen. Tack vare ett sent mål från Filip Rogic , som innebar 2-2, tog ÖSK förstaplatsen i gruppen på flest gjorda mål.

