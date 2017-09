Smederna – Vetlanda: Streama SM final i speedway

Om vi kollar till oddsen som finns inne hos bet365 så bekräftar de just nu våra tankar om SM-finalen i speedway.

Det är även här Cmore som har alla rättigheter att sända finalen 2017 i speedway. Därför behöver du redan nu ha Cmores sportkanaler i ditt utbud för att se finalen. Har du ännu inte de rätta kanalerna som krävs så rekommenderar vi dig att kontakt Cmore via telefon eller mail. Då kommer de lösa så att du har rätt TV-kanal som sänder Smederna – Vetlanda i SM-finalen.

För att få tillgång till alla speedway streams från Elitserien så behöver du nämligen uppgradera ditt gratis konto till ett premiumkonto. Det gör du genom att betala in 449 kronor per månad.

Det innebär att massor av speedway kommer ingå i utbudet av live streams som Cmore har på sin sajt. De har visat nästintill alla matcher från Elitserien under 2017, och det skulle därför vara konstigt om de inte har en Smederna – Vetlanda stream att visa till SM-finalen 2017.

När det kommer till att streama speedway online så finns det främst en tjänst som du bör använda dig av. Denna streamingstjänst är Cmore. De har under en lång period erbjudit oss i Sverige att kolla live på sporter och ligor som är spelas i Sverige.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.