Giro d´Italia - Ta del av en exklusiv kampanj

Under maj månad kommer cykeltävlingen Giro d´Italia att cyklas. Den tre veckor långa tävlingen är en av de mest sevärda cykeltävlingar. Här nedan hittar du även en kampanj där du har chans att vinna gratisspel.

Cykelsport är en av många sporter du kan följa via live stream. Här på sportal hittar du ett stort utbud av guider på hur du kan streama sport på nätet . Det är väldigt enkelt, bra kvalité och funkar lika bra på din dator som mobil. Utbudet på sporter är väldigt stort och du kommer att hitta allt från hockey till cykelsport.

Om du sedan skulle vinna gratisspel måste du använda dom på just denna tävlingen. Då kan du testa att spela på live odds. Oddsen som erbjuds då är vem som kommer få dagens bästa tid, vinna olika etapper och så vidare. Ett bra sätt att sätta lite extra spänning i sporten.

Det närmar sig maj och varje år sedan 1909 cyklas Giro d´Italia under tre veckor. Tävlingen tillhör ett av de stora etapploppen i cykelvärlden och är en av de tuffaste av elitloppen. Anledningen till att det är en så tuff tävling är på grund av alla stigningar. De är längre än i andra tävlingar och den högsta toppen är hela 2758 meter över havet.

