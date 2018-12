Under försäsongen lade José ner mycket arbete på defensiven och formerade laget till en början med trebackslinje, två yttrar och en mittfältsdiamant. En sådan uppställning är väldigt svår att möta.

Tidigt under Josés första säsong drog Chelsea iväg och skaffade ett sexpoängsförsprång som vi aldrig kunde hämta in. När de väl tagit ledningen i titeljakten såg José sedan till att Chelsea tog mängder av knappa segrar. Det var bara 1–0 eller 2–0. De tog ledningen i matchen och bevakade den sedan. Chelsea skulle bli ett ohyggligt svårslaget lag. De var mycket bättre organiserade än tidigare. Jag vann inte en match på Stamford Bridge sedan José kom dit.

En röst inombords sa: Här dyker det upp en ny kille. Ung. Ingen idé att diskutera med honom. Ingen idé att gå i strid med honom. Men skärpan har han och morsk nog att ta sig an managerjobbet i Chelsea, det är han."

”Första gången jag uppfattade José Mourinho som ett eventuellt hot var när han höll presskonferens som nytillträdd manager för Chelsea, sommaren 2004. "I’m the special one", jag är något utöver det vanliga, deklarerade José. Vilken liten kaxmört, tänkte jag när jag såg honom förse pressen med den ena citatvänliga meningen efter den andra.

