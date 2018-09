Sevilla tar emot Real Madrid ikväll, på en arena Real Madrid har haft det otroligt svårt på under senare år. Läs allt inför matchen här.

Streama Sevilla - Real Madrid: Se matchen via live stream

Streama Sevilla – Real Madrid För att streama Sevilla – Real Madrid behöver du ett konto på Bet365, där du kan se alla matcher från La Liga. Gå in på sidan, skapa ett konto, sätt in minst 50 kr och titta på matchen live. Du kan titta på Sevilla – Real Madrid med hög bildkvalitet, och se matchen direkt livesänt. Matchen visas i hög bildkvalitet, och du kan titta direkt från dator eller mobil eller annan plattform. Det går även att titta på matchen via Strive, men där måste du betala lite mer (80 kr i månaden). Match: Sevilla - Real Madrid, La Liga

Datum & tid: Onsdag 26 september 22:00

Arena: Estadio Ramón Sanchéz Pizjuan

Stream: Bet365 eller Strive Titta på Sevilla – Real Madrid på TV Det är tyvärr ingen svensk Tv-kanal som visar Sevilla – Real Madrid live, och du kan inte se matchen på TV. Trolig laguppställning, Sevilla Vaclik

Carrico – Kjaer – S. Gómez

J. Navas – Banega – Mesa – Arana

Sarabia – Ben Yedder – Vázquez



Skador: Sergio Escudero, Gabriel Mercado, Maxime Gonalons, Ibrahim Amadou

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Real Madrid Courtois

Odriozola – Varane – S. Ramos – Marcelo

Modric – Kroos – Ceballos

Bale – Benzema – Asensio



Skador: Daniel Carvajal, Isco

Avstängningar: - Sergio Ramos: "Vet inte vad Ronaldo snackar om" Real Madrid vinner inte i Sevilla Estadio Ramón Sánchez Pizjuan är långt ifrån en drömarena för Real Madrid. Real har inte vunnit någon av de fyra senaste bortamatcherna mot Sevilla, och av de sex senaste ligamatcherna borta mot Sevilla har man fått lämna som förlorare vid fem. Sist Real vann i Sevilla startade Iker Casillas, och ”Chicharito” spelade fram till ett av målen. Sevilla kommer till matchen utan Gabriel Mercado, Maxime Gonalons och Sergio Escudero, medan Real Madrid får klara sig utan Isco och Daniel Carvajal. Real har inte förlorat någon match denna säsong, och det återstår att se om den starka formen räcker mot ”Sevillaspöket”. Sevilla ligger i mitten med 2 segrar, 1 kryss och 2 förluster. Alla Golden Boy-vinnare sedan 2004 Speltips Vi tänker gå för ett hemmaspel i denna match. Givetvis är det en svår uppgift som Sevilla står inför, men till nästan 4 gånger pengarna känns 1:an klart spelvärd. Sevilla har vunnit fem av de sex senaste La Liga-matcherna då man tagit emot Real Madrid, så även om Madrid naturligtvis är en makalöst stark motståndare känner vi att 3.80 gånger pengarna ska spelas. Rak 1:a alltså, på Bet365. Tips: Sevilla vinner

Odds: 3.80, Bet365

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.