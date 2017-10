Streama Brynäs – Red Bull Munchen: Live från CHL

Det enda som kan stoppa Brynäs framfart i CHL skulle vara om man förlorade mot Red Bull Ehc Munchen. Då kommer det tyska laget gå om Brynäs IF, och få en bättre och ljusare framtid i slutspelet.

Brynäs leder just nu gruppen med ynka två poäng. Det innebär att Brynäs har fördelen med att ha råd med ett oavgjort resultat efter full tid.

Matchen som kommer att spelas under den 10 oktober kommer inte vara avgörande när det kommer till vilket lag som når slutspel. Båda lagen är redan klara för fortsatt spel i CHL. Däremot så kommer det bli en kamp om vilket lag som tar hand om första platsen i deras grupp.

Om du har gjort detta så finns det inget som stoppar dig från att börja se hockey från CHL . Du kan då välja på flera matcher som spelas under den 10 oktober. Däremot så kommer vi på Sportal med stor sannolikhet att följa Brynäs – Red Bull Munchen stream under kvällen.

Det bästa viset du kan visa upp det är genom att ha pengar på ditt spelkonto, eller ha placerat ett bet under de senaste 24 timmarna.

En av många saker som är bra med CHL är att det är möjligt att streama matcher gratis. Många letar just efter sändningar att använda sig av utan kostnad.

Det är flera matcher från CHL som kommer att finnas att streama under den 10 oktober. En av alla heta matcher kommer att spelas mellan Brynäs IF – Red Bull (EHC) Muchen.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.