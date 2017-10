Luleå HF – Frölunda HC: Streama SHL direkt

Läs vår ranking på de bästa SHL-klubbarna inför säsongen. Där har vi satt Luleå ganska långt ner just på grund av att deras trupp inte matchar de tänkta topplagen. Men med en gedigen sammanhållning kan man komma långt och lyckas de ta sig till slutspel kan de vara en skrällfavorit. Men Frölunda är trots allt rankade som en av de bästa hockeylagen i Europa .

Luleå och Frölunda har blivit lite av rivaler i SHL. Matcherna brukar ofta innehålla en hel del känslor, även om Granström lämnat Luleå. Det blir alltid sevärda matcher att se via live stream och förvänta dig inget annat denna gången heller.

Se när Frölunda gästar norrbotten och Luleå via live stream online. Det går att se mötet i hög kvalitet gällande både bild och sändningen i sin helhet. Alla matcher från SHL sänds via live stream på samma streamingtjänst. Alla matcher är alltså samlade på ett och samma ställe.

Luleå och Frölunda ligger åtta respektive tia i tabellen efter fyra omgångar. Faktum är att Luleå inte vunnit en match ännu efter 60 minuter. De har alltså en hel del att bevisa för supportrarna på plats och via live stream. Läs mer för att hitta en bra SHL live stream .

