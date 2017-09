Sverige vann med 4-0 mot Vitryssland – Höjdpunkter

Sveriges chanser att behålla andra platsen i VM-kvalsgruppen är däremot bättre. De har nu tre poäng ner till Holland, som även har en del mål upp till det svenska landslaget. Kolla gärna in tabellen ovanför för att själv räkna ut Sveriges chanser att nå VM 2018.

Just nu känns det svårt att ta in på Frankrike, som visserligen bommade sin chans att vinna mot Luxemburg igår.

Han gjorde inga misstag, och placerade enkelt in bollen i målvaktens vänstra hörn. 4-0 stod det på resultattavlan efter mål, och det blev även slutresultatet mellan Sverige – Vitryssland.

Det hann även bli 3-0 innan första halvlek blåstes av. Målskytt denna gång blev Marcus Berg som lugnt och bekvämt kunde rulla in bollen i mål. Detta efter att Emil Forsberg löpt rätt, och kunnat frispela Marcus Berg. Inga misstag gjordes sedan av anfallaren som till vardags spelas i Al Ain.

Vi som såg matchen fick vänta tills minut 18 innan det för första gången rasslade till bakom målvakten i Vitryssland. Första målet gjordes av kvicka Emil Forsberg som höll sig framme på en framspelning. Han kunde runda målvakten innan han säkert rullade in bollen i ett tomt mål.

Samtidigt kan vi ge dig en uppdaterad version av den tabell som just nu Sverige spelar i. Chanserna för ett fortsatt spel om VM 2018 är nu ännu bättre.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.