Sportnyheter idag – Sveriges portal för sport

Välkommen till Sportal.se! Vi är en svensk sportportal som levererar speltips och sportnyheter varje dag inom fotboll, ishockey och andra stora sportevenemang. Dessutom bjuder vi på skarpa guider och tips för dig som gillar spel, betting och casino.

Sportnyheter i Sverige idag

Vi på Sportal.se har under flera år uppdaterat våra läsare med de senaste sportnyheterna från hela världen. På hemsidan kan du läsa de mest viktiga nyheter för fotboll, tennis, ishockey, skidor, handboll och många andra sporter som är populära i Sverige.

Det är inte bara sportnyheter i Sverige som du kan hitta på vår hemsida. Det finns gott om annan hjälp för dig som t.ex. vill läsa speltips & odds idag. Vi kommer även att hjälpa dig att hitta bra sport streams inför de allra största matcherna.

Fotboll

Vårt stora fokus ligger på det som är stort i Sverige. Därför kan du räkna med att det är främst nyheter inom Allsvenskan, Champions League eller Premier League. Det är utan tvekan fotboll som är den största sporten i Sverige. Det är dessutom dessa tre ligor/turneringar som drar till sig mest uppmärksamhet.

Likt som med alla andra sportnyheter så kommer det finnas goda chanser att hitta hjälp för att streama fotboll på nätet. Bland alla nyheter så kommer vi nämligen att skriva med guider för hur du kan se alla stora fotbollsmatcher via live streaming. Det är många i Sverige som letar efter hjälp med detta – oavsett vilken ligga eller sport det handlar om. Några av de ligor som svenskar helst följer är t.ex. La Liga streams eller Serie A streams. Det är två ligor där man enkelt kan se fotboll från via mobil eller dator.

Som om det inte vore nog så finns det även fotbollsquiz där du kan testa dina egna kunskaper. Det är ett roligt vis att testa din förmåga att hänga med bland alla nyheter om fotboll.

Varje vecka så kan du även förvänta dig att vi ger dig Stryktipset tips, förslag & rätta resultat. Det är en spelform som är alldeles för stor i Sverige för att vi ska kunna ignorera.

Ishockey

I Sverige så seglar ofta ishockey upp bland de sporter som har största intresset efter fotboll. Därför kommer en del av vår rapportering handla om hockey nyheter & tips. Det är den liga som vi fokuserar mest på. Därför kommer du även här att kunna läsa mer om att streama hockey från SHL – men även från andra stora ligor.

Övriga sporter

Självklart finns det väldigt mycket sport att följa under ett helt år i Sverige. Det händer med jämna mellanrum att sporter som till exempel tennis, innebandy, vintersport och handboll. Vårt mål är att vara en bred sida som täcker upp de viktigaste från varje sport.

Tips & spelförslag

Det har sedan stenåldern funnits tecken på att människor använt sig av vadslagning. Varför inte testa din förmåga att förutse resultat och händelser inom sport? Du kan idag spela på bettingsidor som Bet365, Unibet, Betway och Betsson.

På nätet finns det en lång rad bettingsidor i Sverige som du kan använda för att spela på odds. Det är en möjlighet för dig att vinna pengar på de matcher du är intresserad av att spela på. Du kan även hitta till en jämförelse med alla de bästa online casino i Sverige. Vi hjälper dig helt enkelt att hitta till rätt spelsida för just dig!

Om du vill betta på större matcher så rekommenderas du att ta hjälp av speltips online. De kan hjälpa dig att tippa på rätt lag eller resultat.

Självklart så finns det inga garantier på att de bettingtips som finns på nätet kommer ge dig en vinst. Däremot så kommer de hjälpa dig att få information och idéer på hur du ska tippa. Är du ute efter en bettingsida med payback kan du följa länken här.

I vår guide med så kan du även läsa vilka bettingsidor med olika betalningsmetoder som du kan använda. Du kan även lära dig om asian handicap.

Jämförelse av bonusar

Något som blivit väldigt populärt bland de spelare som använder sig av betting på nätet, det är att sätta in pengar på spelkontot med Trustly eller föra över till bettingkontot med Paypal. Men något ännu mer populärt är att hämta oddsbonusar. Det är en form av erbjudande som delas ut till alla de spelare som är nya på en bettingsida, eller står inför en insättning. Nuförtiden finns dessutom många bettingsidor med bankid & utan konto, som gör det enklare att börja spela.

Nästa alla spelbolag, med undantag för fåtal, erbjuder dig minst en bonus vid registrering. Detta erbjudande är främst till för att du ska få en chans att testa på deras sportsbook, utan att själv ha risken att förlora pengar. Nu har det kommit nya regler om betting, vilka kan vara bra att läsa.

Är du ute efter en oddsbonus på nätet eller en casino bonus så rekommenderar vi helt klart att jämföra olika erbjudanden med varandra. Det ökar chansen att du hamnar inne på en bra sida som erbjuder bra erbjudanden för din betting. Du kan även välja att sortera olika bonusar på vår sida. Vi har guider för dig som vill spela utan omsättningskrav eller på gratis bets & riskfria odds.

Innan du börjar spela på bettingsidor är det också bra att jämföra vilken sida som verkar bäst, för att se vilken du vill spela på. Här jämför vi Bet365 med Unibet – vilken är bäst? Det finns också många andra, nya bettingsidor att spela på online.

Allt detta kommer vi på Sportal.se kunna hjälpa dig med.