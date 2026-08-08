Logo
search

Sportnyheter idag – Sveriges portal för sport

Välkommen till Sportal.se! Vi är en svensk sportportal som levererar speltips och sportnyheter varje dag inom fotboll, ishockey och andra stora sportevenemang. Dessutom bjuder vi på skarpa guider och tips för dig som gillar spel, betting och casino.

Speltips & inför matcher

ÖIS mot AIK i allsvenskan speltips kort bild
speltips
Örgryte IS – AIK speltips: Odds, analys & stream (Allsvenskan)
Returmöte på Gamla Ullevi där ett hårt skadedrabbat AIK måste prioritera defensiven efter 0–3-fiaskot senast. Läs speltipset inför matchen och hitta de bästa spelen inför matchen 8 augusti, 15:00.
08 augusti, 2026
mjällby-elfsborg-speltips-featured
speltips
Mjällby – Elfsborg speltips: Odds, analys & stream (Allsvenskan)
Läs vår bettingexperts speltips inför Mjällby – Elfsborg den 8 augusti 2026. Du hittar bäst oddsspel och marknaden, samt analysen inför matchen här.
08 augusti, 2026
Malmö FF Degefors allsvenskan live stream
speltips
Malmö FF – Degerfors IF speltips: Odds, analys & stream (Allsvenskan)
Speltips Malmö FF mot Degerfors på Eleda Stadion 9/8. Läs analys, odds och information inför matchen och var du kan streama matchen live.
07 augusti, 2026
Fler speltips

Aktuella mästerskap och event

Allsvenskan 2026 - speltips och odds
Allsvenskan Odds, Betting & Speltips 2026
Vem vinner Allsvenskan 2026? Vi listar alla odds från bettingsidorna för att se vilket lag som är favoriter till att vinna Allsvenskan. Vi kommer även med egna speltips för Allsvenskan – både på vinnare och enskilda matcher.
28 februari, 2026
Champions League 2026 – Speltips & odds inför finalen
Champions League 2026 Guide inför kvällens CL-final. Jämför odds och hitta de bästa spelet med våra experter.
04 april, 2022
Europa League Odds, Speltips & Betting
Här hittar du marknadens bästa odds, skarpa speltips och de vassaste bonusarna för alla matcher i Europa League 2026.
18 mars, 2020

Bonusar & Erbjudanden

info Hur vi sätter betyg
info Spelberoende
info Affiliate info
  1. bet365 Odds
    1
    1500 kr + 100 free spins
    • Världens största bettingsida
    • Högklassiga live streams
    • Några av de bästa oddsen
    Besök

    18+ Endast nya kunder. Minsta insättning 50 kr. Få 100% matchat i spelkrediter upp till 1 500 kr. Sätt in 500 kr+ för 100 freespins på utvalda spel. Krav på 1x fastställt spel till insättningsvärdet (odds 1.50+). Spelkrediter/freespins kan ej tas ut.

  2. Unibet Odds
    2
    100% upp till 1000 kr
    Omsättningskrav: x0, minsta odds: 1.80
    • Spela med Swish
    • Live streaming
    • Bra odds
    Besök
  3. Expekt Odds
    3
    Upp till 1 500 kr i bonus + 64 kr i gratisspel på Expekt-Tipset
    • Användarvänligt
    • Stort utbud av odds
    • Oddsboostar
    Besök

    18+. Endast nya spelare. Min. insättning 100 kr. 15x omsättningskrav på insättning. 100% bonus upp till 1 500 kr + 64 kr på Expekt-Tipset. Min. 1,80 odds. Giltigt i 90 dagar från att villkor uppfylls. Spela ansvarsfullt. Stodlinjen.se, Spelpaus.se, Regler & villkor gäller.

  4. LeoVegas Odds
    4
    100% upp till 600 KR (GRATISBET)
    Inga omsättningskrav | Minsta odds: 1.80
    • Spela med Swish
    • Flera bonusalternativ
    • Snabb betalning
    Besök

    18+ | Spela ansvarsfullt | Gäller nya spelare vid första insättningen min. 100 kr (bonus upp till 600 kr). 6x omsättningskrav inom 60 dagar. Läs regler & villkor här. stodlinjen.se,Spelpaus.se

  5. Betinia Odds
    5
    100% upp till 1000 kr
    • BankID
    • Spela med Swish
    • Utmärkt casino-app
    Besök

    Endast nya spelare. Min.insättning 100 kr. Bonus 100% upp till 1000 kr, giltig i 60 dagar. Omsätt insättningen x1 (min.odds 1.50) för att aktivera bonusen. Bonus omsättningskrav: (insättning + bonus) x6. Spela ansvarsfullt. Fullständiga villkor gäller

  6. 1X2 Casino
    6
    500 kr & + 64 kr i 1X2-Tipset
    • Live streaming
    • Allsvenskan & Superettan
    • Oddsboostar
    Besök

    18+ år | Stödlinjen.se | Spelpaus.se | Regler och villkor gäller | Gäller endast nya spelare | Min. insättning 100 kr | 100% upp till 500 kr + 64 kr spel i 1X2-Tipset | Omsättningskrav betting: 12x bonusen till min. odds 1.80 | Giltig i 60 dagar

  7. BetMGM Casino
    7
    Upp till 100 kr + 64 kr MGM-tipset
    0x omsättningskrav | Minsta odds: 1.80
    • Live casino
    • Highroller
    • Odds
    Besök

    18+. Endast nya spelare. Min. 1,80 odds. 100 kr. min. 100% Gratisspel + 64 kr på MGM-Tipset. Giltigt i 60 dagar från att villkor uppfylls. Regler & villkor gäller. Stodlinjen.se, Spelpaus.se. Spela ansvarsfullt. Läs fullständiga regler och villkor här – Bonus T&C

  8. PAF Casino Odds
    8
    99 freespins utan omsättning
    • Spela med Swish
    • Trovärdig spelsida i Sverige
    • BankID
    Besök

    +18 år | Stödlinjen.se | Spela ansvarsfullt | Fullständiga villkor gäller | Gäller endast nya spelare | Minsta insättning 100 kr | Free spins är värda 1 kr styck | Ingen omsättning | Giltig i 60 dagar.

  9. Snabbare Odds
    9
    100% upp till 500 kr
    Omsättningskrav: x6, Minsta odds: 1.60
    • Enkel registrering
    • Snygg spelsida
    • Stort utbud av spel & odds
    Besök
  10. SpeedyBet Odds
    10
    100% upp 1000 kr
    Utan omsättningskrav
    • Snabb spelsida
    • Spela med Swish
    • Användarvänligt
    Besök
Bettingsidor med Swish
Betting med Swish – Hitta spelbolag med Swish uttag & insättningar
Sätt in pengar med Swish hos svenska spelbolag. Vi hjälper dig att hitta Swish bettingsidor som accpeterar insättningar & uttag med betalningsmetoden.
18 februari, 2026
casino bonus
Casino bonusar – Lista med bästa casinobonusar i Sverige
Runt om på nätet finns det massor av bonusar att välja mellan. I denna guide kan du jämföra casinobonusar – eller läsa mer om olika casino erbjudanden.
02 februari, 2026
Oddsbonusar för sport och betting
Oddsbonusar – Välkomstbonus för sport & betting
Det är många som är intresserade av att spela på odds på nätet. I den här artikelsektionen förser vi er med alltifrån odds på särskilda tävlingar till generella bonusar som du kan använda i ditt spelande.
07 januari, 2026
🥇 Alla svenska & bästa betsidor – Lista!

Nyheter från sport- och spelbranschen

vm bonus svenska spel
nyheter
Svenska Spel lanserar välkomstbonus under fotbolls-VM
Svenska Spel lanserar unik bonuskampanj under fotbolls VM 2026.
10 juni, 2026
Paraguay odds skador
nyheter
VM-oddsen svänger efter Enciso skada i Paraguay
VM-oddsen svänger: Paraguay drabbas av en tung skadesmäll bara dagar före premiären, och hela offensiven måste nu ritas om
08 juni, 2026
Sommarpratare 2026 odds
nyheter
Sommarpratare 2026 – Här är favoriterna enligt oddsen
Vilka får äran i Sommar i P1? Här är Betssons färska odds på artisterna, sportprofilerna och skrällarna som tippas sommarprata 2026.
21 maj, 2026
Spelbolag nyheter

Våra Guider

Betalningsmetoder
Betalningsmetoder
På många olika bettingsidor finns flertalet olika populära betalningsmetoder att tillgå. Läs om och se listor över hur du kan finna den betalningsmetod som passar bäst för just dig.
15 mars, 2026
spelbolag med låg insats
Spelbolag med låg insättning – Betting & casino med minsta insättning
Spela på odds & betting med låg insättning. Lägsta belopp för minsta insättningar kan vara 10, 25, 50 eller 75 kr bland oddssidorna!
09 februari, 2026
Streama sport – Se sport live streams online
Vi förser er med guider till hela ligor och inte minst artiklar som är inriktade på specifika matcher. Leta reda på matchen du vill titta på och se hur du gör för att streama den online.
21 januari, 2026
Alla Guider

Quiz inom fotboll & sport

fotbollsspelare frågor
fotbollsquiz
Vilken fotbollsspelare är jag?
Lista ut vilken fotbollsspelare jag är. Läs våra ledtrådar i vår fotbollsspelare quiz – och gissa rätt spelare på 0-5 poäng.
28 maj, 2024
allsvenskan quiz
fotbollsquiz
Allsvenskan Quiz – Allmäna frågor
Testa dina kunskaper i vår Allsvenskan quiz! Här kan du få frågor och svar om Allsvenskan genom tiderna.
15 november, 2024
Premier League quiz
fotbollsquiz
Premier League quiz – Frågor & svar
Vad vet du om Premier League! Gör vårt PL-quiz, med tio frågor om världens största fotbollsliga!
14 november, 2024
Alla Fotbollsquiz

Från vår blogg

Svennis och Capello
blog
Roliga citat inom sport & fotboll
Under många år så har det rapporterats live från stora matcher, idrottsevenemang och sporter…
10 oktober, 2025
spelare och nummer
blog
Vilka fotbollsspelare har nummer…?
Se vilka kända spelare & vilka nummer de spelat fotboll i. Vi ger en lista med fotbollsspelare & deras tröjnummer i vår guide.
11 november, 2024
Fans som sjunger.
blog
Hejaramsor – Bästa sånger inom Sveriges fotboll
I Sverige så är vi bortskämda med att ha en bra läktarkultur med många hängivna supportrar. Under åren så har flera klassiska och bra hejaramsor växt fram inom fotbollen
15 februari, 2026
Alla Blogposter

Sportnyheter i Sverige idag

Vi på Sportal.se har under flera år uppdaterat våra läsare med de senaste sportnyheterna från hela världen. På hemsidan kan du läsa de mest viktiga nyheter för fotboll, tennis, ishockey, skidor, handboll och många andra sporter som är populära i Sverige.

Det är inte bara sportnyheter i Sverige som du kan hitta på vår hemsida. Det finns gott om annan hjälp för dig som t.ex. vill läsa speltips & odds idag. Vi kommer även att hjälpa dig att hitta bra sport streams inför de allra största matcherna.

Fotboll

Vårt stora fokus ligger på det som är stort i Sverige. Därför kan du räkna med att det är främst nyheter inom Allsvenskan, Champions League eller Premier League. Det är utan tvekan fotboll som är den största sporten i Sverige. Det är dessutom dessa tre ligor/turneringar som drar till sig mest uppmärksamhet.

Likt som med alla andra sportnyheter så kommer det finnas goda chanser att hitta hjälp för att streama fotboll på nätet. Bland alla nyheter så kommer vi nämligen att skriva med guider för hur du kan se alla stora fotbollsmatcher via live streaming. Det är många i Sverige som letar efter hjälp med detta – oavsett vilken ligga eller sport det handlar om. Några av de ligor som svenskar helst följer är t.ex. La Liga streams eller Serie A streams. Det är två ligor där man enkelt kan se fotboll från via mobil eller dator.

Som om det inte vore nog så finns det även fotbollsquiz där du kan testa dina egna kunskaper. Det är ett roligt vis att testa din förmåga att hänga med bland alla nyheter om fotboll.

Varje vecka så kan du även förvänta dig att vi ger dig Stryktipset tips, förslag & rätta resultat. Det är en spelform som är alldeles för stor i Sverige för att vi ska kunna ignorera.

Ishockey

I Sverige så seglar ofta ishockey upp bland de sporter som har största intresset efter fotboll. Därför kommer en del av vår rapportering handla om hockey nyheter & tips. Det är den liga som vi fokuserar mest på. Därför kommer du även här att kunna läsa mer om att streama hockey från SHL – men även från andra stora ligor.

Övriga sporter

Självklart finns det väldigt mycket sport att följa under ett helt år i Sverige. Det händer med jämna mellanrum att sporter som till exempel tennis, innebandy, vintersport och handboll. Vårt mål är att vara en bred sida som täcker upp de viktigaste från varje sport.

Tips & spelförslag

Det har sedan stenåldern funnits tecken på att människor använt sig av vadslagning. Varför inte testa din förmåga att förutse resultat och händelser inom sport? Du kan idag spela på bettingsidor som Bet365, Unibet, Betway och Betsson.

På nätet finns det en lång rad bettingsidor i Sverige som du kan använda för att spela på odds. Det är en möjlighet för dig att vinna pengar på de matcher du är intresserad av att spela på. Du kan även hitta till en jämförelse med alla de bästa online casino i Sverige. Vi hjälper dig helt enkelt att hitta till rätt spelsida för just dig!

Om du vill betta på större matcher så rekommenderas du att ta hjälp av speltips online. De kan hjälpa dig att tippa på rätt lag eller resultat.

Självklart så finns det inga garantier på att de bettingtips som finns på nätet kommer ge dig en vinst. Däremot så kommer de hjälpa dig att få information och idéer på hur du ska tippa. Är du ute efter en bettingsida med payback kan du följa länken här.

I vår guide med så kan du även läsa vilka bettingsidor med olika betalningsmetoder som du kan använda. Du kan även lära dig om asian handicap.

Jämförelse av bonusar

Något som blivit väldigt populärt bland de spelare som använder sig av betting på nätet, det är att sätta in pengar på spelkontot med Trustly eller föra över till bettingkontot med Paypal. Men något ännu mer populärt är att hämta oddsbonusar. Det är en form av erbjudande som delas ut till alla de spelare som är nya på en bettingsida, eller står inför en insättning. Nuförtiden finns dessutom många bettingsidor med bankid & utan konto, som gör det enklare att börja spela.

Nästa alla spelbolag, med undantag för fåtal, erbjuder dig minst en bonus vid registrering. Detta erbjudande är främst till för att du ska få en chans att testa på deras sportsbook, utan att själv ha risken att förlora pengar. Nu har det kommit nya regler om betting, vilka kan vara bra att läsa.

Är du ute efter en oddsbonus på nätet eller en casino bonus så rekommenderar vi helt klart att jämföra olika erbjudanden med varandra. Det ökar chansen att du hamnar inne på en bra sida som erbjuder bra erbjudanden för din betting. Du kan även välja att sortera olika bonusar på vår sida. Vi har guider för dig som vill spela utan omsättningskrav eller på gratis bets & riskfria odds.

Innan du börjar spela på bettingsidor är det också bra att jämföra vilken sida som verkar bäst, för att se vilken du vill spela på. Här jämför vi Bet365 med Unibet – vilken är bäst? Det finns också många andra, nya bettingsidor att spela på online.

Allt detta kommer vi på Sportal.se kunna hjälpa dig med.