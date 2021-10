Hejaramsor - Bästa sånger inom Sveriges fotboll

I Sverige så är vi bortskämda med att ha en bra läktarkultur med många hängivna supportrar. Under åren så har flera klassiska och bra hejaramsor växt fram inom fotbollen.

I Allsvenskan så har vi nu många kända ramsor som mer eller mindre tillhör lag. Dessa sånger brukar man höra i bakgrunden av matcherna, vilket skapar en bra och härlig atmosfär.

Nedan kommer vi att ge dig mer information och texter till flera av de bästa hejaramsor enligt vårt tycke. Dessa ramsor är även sånger som brukar få de flesta på hemmaarenan att sjunga med i kör!

Svenska hejaramsor i Allsvenskan

Självklart bidrar flera lag från storstäderna med en lång rad omtyckta läktarsånger. Många av dessa ramsor handlar om rivaler, och det är inte alltid det är snälla saker som sjungs.

Läktarsångerna och hejarramsorna brukar oftast gå i arv, eller tas från andra lag. Många klubbar i England har varit skapare av sånger som används såväl i Sverige.

1. Här kommer hjältarna från Söder!

Lag: Hammarby IF

Melodi: Ingen speciell

Text:

”Här kommer hjältarna från söder, från orten från Årsta, Gullmarsplan! Ge oss det enda vi behöver! Bajen, och bira, karneval”

Sedan att ramsan skapdes så har den sjungits oändliga gånger av Hammarby-supportrarna. Sången brukar alltid sjungas med ett högt tryck då nog alla supportrar kan den ganska kreativa texten.

2. Hoppa om ni älskar Malmö

Lag: Malmö FF

Melodi: Ingen speciell

Text:

”Hoppa om ni älskar Malmö. Hej! Hej!”

Malmö FFs hejarklack brukar ofta kombinera rörelse och sång när denna hejaramsa dras igång. Det hoppas på läktaren och får alltid ett bra tryck från inte bara klacken, utan hela stadion som brukar gunga ordentligt.

3. Vi är överallt!

Lag: AIK

Melodi: Hand i hand – Magnus Uggla

Text:

”Allmäna, idrottsklubben AIK. Vi är överallt, men det är inte ni, för ni är Djurgårdsjävlar”

Det sägs vara Hammarby IF som var först med att använda Magnus Ugglas låt – Hand i hand först i sina hejarramsor. AIK må eventuellt tagit melodin, men gjort den till den sång som främst förknippas med Magnus Ugglas låt. Låten är riktad som både en hejarramsa, samtidigt som de får chansen att håna en av sina rivaler Djurgårdens IF.

4. Alla heter Glenn!

Lag: IFK Göteborg

Melodi: Ingen speciell

Text:

”Alla heter Glenn i Göteborg, alla heter Glenn, alla heter Glenn, alla heter Glenn i Göteborg ”

Göteborgarna använder sin humor för att skoja med sig själva. I många fall så användes denna ramsa av andra supportrar för att mer eller mindre håna IFK Göteborg för deras legendarer. Nu har Göteborgsklacken tagit tillbaka ramsan som nu används för att heja fram sitt fotbollslag.

5. Forza Djurgården!

Lag: Djurgårdens IF

Melodi: Ingen speciell

Text:

”Dju, dju, dju, dju, dju, djuuuu. Gårn, gårn, gårn, gårn, gårn, gårn, gååårn. dem, dem, dem, dem, dem. Forza Djurgården”

Självklart har stockholmslaget Djurgårdens IF en härligt hejarramsa. Melodin sägs kommer från Union Berlin som har en liknande ramsa i Tyskland. Tillsammans med rörelse från Djurgårdssupportrarna så blir det ett fantastiskt tryck.

6. Vi är gulasvarta Elfsborg

Lag: Elfsborgs IF

Melodi: Gulsvarta Elfsborg – Hellsborg

Text:

”Vi är gulsvarta Elfsborg. Elfsborg från Borås. Ingenting kan stoppa oss. Åhh Elfsborg allez, allez”

Här är en studiolåt som blivit en klassisk hejarramsa för Elfsborgs IF. Låten släpptes i ära av Elfsborgs IF och tagit sig från internet till läktaren. Denna sång har man hört många gånger inne på Borås Arena. Både i med och i motgång.

7. Norrköping – Håller på Peking

Lag: IFK Norrköping

Melodi: Ingen speciell

Text:

”Norrköping – Håller på Peking”

IFK Norrköping kallas även för Peking. Vilket de gör klart för alla under deras växelsång på läktaren. Där ena sidan skriker ut Norrköping och andra sidan svara med ”håller på¨Peking”. En sång som oftast dras igång när laget behöver det som allra mest.

Detta är självklart inte alla hejaramsor och sånger som fans i Allsvenskan bjuder på. Under matcherna med de stora och klassiska lagen i Allsvenskan så sjungs det vanligtvis i 90 minuter med stor variation på läktarsången. Dessa sånger kan kombineras i form med snygga tifon eller rörelser på ståplats.

8. Klippa tung

Lag: Djurgårdens IF

Melodi: Ingen speciell

Text:

”Klippa tung, klippa tung, jaga laserman, ska göra kaos med han”

Denna ramsa startade under en match mellan Djurgårdens IF och Malmö FF. Matchen avbröts efter att knallskott kastats från närheten av Djurgårdsklacken. Järnkaminerna drog igång en ramsa som anspelar till en uppmärksammad intervju från Rosengård.

9. Kasta spjut

Lag: Malmö FF

Melodi: Klippa tung

Text:

”Kasta spjut, kasta spjut, han är från Angered, han kastar spjut på er!”

En cover på ”klippa tung”-ramsan. Denna gången hade MFF-fansen anledning att sjunga den mot IFK Göteborg. Även här bottnar historian i ett knallskott som kastades från Göteborgs-läktaren mot Tobias Sana. Han svarade med att rycka upp hörnflaggan och kasta den likt ett spjut mot fansen.

10. Öka takten – sista kvarten

Lag: Hammarby IF & Tidaholms IF

Melodi: Ingen speciell

Text:

”Öka takten, sista kvarten. Tidaholm!”

När det endast är 15 minuter kvar av matchen så räknar Bajen-supportrar ner. När matchuret når 75:e minuten så brister publiken ut denna ramsa. Orginalet kommer från Tidaholm. Vilket Hammarby är väldigt måna om att uppmärksamma.

Video: En samling med populära ramsor inom allsvensk fotboll.

Ramsor för Sveriges landslag

Alla dessa ramsor i Allsvenskan läggs ihop när Sverige samlar alla fans bakom landslaget. På denna nivå har vi fått fram flera orginella och populära hejarramsor.

1. Kanna på, kanna på

Melodi: Klippa tung

Text:

”Kanna på, kanna på. Kanna på, kanna på. Vi är från Svealand. Med hundratusen man”

Ramsan ska ha ursprung från när svenska fans valfärdade till Ryssland under VM 2018. Där säger rykten om att fansen drack upp all öl i Nizjnij Novgorod. Man ville ha mer – och sjöng om ölkannor i en ny ramsa som verkligen har satt sig.

2. Åh Janne Janne

Melodi: Ingen speciell

Text:

”Åååååh Janne, Janne. HOO! Janne, Janne, Janne Andersson”

Den svenska förbundskapten hyllas med en egen ramsa. Inte speciellt kreativ – men gud vad bra tryck det kan bli på Friends Arena när sången drar igång.

3. In med bollen i mål

Melodi: In med bollen i mål, Markoolio

Text:

”In med bollen i mål. In med bollen i mål”

En låt som är direkt tagen ur en av Markoolios hyllningslåtar till svenska landslaget. Den dras oftast igång på hörnor eller frisparkar i ett bra läge. Precis då man bara vill att bollen ska i mål – obetydligt hur.

4. Isak on fire

Melodi: Freed from Desire, Gala

Text:

”Isak on fire, your defence is terrified, na na na na na na, na”

Denna ramsa har gjort sig känd från Wigan Athletic som hyllade deras nordirländska anfallare – Will Griggs. Nu har Sveriges landslag gjort samma sak med sin anfallsstjärna.

5. Den som inte hoppar..

Melodi: Ingen speciell

Text:

”Den som inte hoppar är -valfri nationalitet-”

För att få publiken att hoppa på läktaren så har man infört en ramsa. Skulle man avstå från att hoppa så verkar man hålla på det landslag som Sverige spelar emot.

