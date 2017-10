Startelvan & trupp inför Holland – Sverige

Det står nu klart vilka spelare som kommer att börja matchen i Sveriges startelva mot Holland.

Det blir inga större överraskningar, utan vi hade väntat oss att hitta dessa spelare i laget som Sverige nu kommer ställa upp med.

Faktum är ett det kommer vara samma startelva i matchen mellan Holland – Sverige som det var senaste matchen mot Luxemburg. Du hittar alla de startspelare som finns för kvällens match här nedanför.

Startelvor inför matchen

Här kommer du hitta den svenska startelva som finns mot Holland i kvällens VM-kvalsmatch. Startelvan som Sverige har tagit ut redan är officiell.

Sveriges startelva

Målvakt

Robin Olsen

Försvarare

Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, och Ludwig Augustinsson

Mittfältare

Victor Claesson, Sebastian Larsson, Jakob Johansson, och Emil Forsberg

Anfallare

Marcus Berg och Ola Toivonen

Hollands startelva (ej officiell)

Målvakt

Jasper Cillessen

Försvare

Joel Veltman, Virgil van Dijk, Karim Rekik, och Daley Blind

Mittfältare

Georginio Wijaldum, Davy Pröpper, Davy Klaassen, och Arjen Robben

Anfallare

Vincent Jansen, och Ryan Babel

Försvare som riskerar avstängning

I Sveriges startelva så finns det inte mindre än sex spelare som riskerar avstängningar i det play-off som Sverige med stor sannolikhet kommer att spela i.

Dessa sex spelare är mestadels försvare, vilket inte känns speciellt bra. Flera spelare tar även plats i den startelva som Janne Andersson tagit ut inför matchen mot Holland.

Det gäller med andra ord att inte få några onödiga gula kort. Det är något som spelarna säkerligen tänker på under matchen mot Holland.

De spelare i Sveriges startelva som riskerar att bli avstängda till play off är följande:

Andreas Granqvist

Victor Nilsson Lindelöf

Mikael Lustig

Martin Olsson

Emil Krafth

Jakob Johansson

Vilket som blir Sveriges motstånd i play off är inte klart på något sätt. Efter att matchen spelas ikväll så får vi mer klarhet i detta. Då kommer vi att kunna räkna in, eller ut andra landslag som tagit sig till play off.