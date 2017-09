Paraguay – Uruguay: Direktsänd VM-kvalet via stream online

Följ dramat i det sydamerikanska VM-kvalet via live stream. Det är väldigt jämt om vilka lag som ska ta de tre sista direktplatserna till VM i Ryssland 2018. Innan kvällens alla matcher skiljer det två poäng mellan tvåan och femman. Så Paraguay – Uruguay kan bli en riktigt rysare att följa via live stream.

Vi går igenom hur du genom tre enkla steg snabbt kommer igång med en live stream. När du väl är igång kan du se massvis av fotboll och andra sporter via live stream. Det är en snabb process som bara tar några minuter innan du kan se VM-kvalet via stream. Läs mer och kom igång idag!

Avspark: Natten till onsdag, 02:00

Natten till onsdag, 02:00 Spelplats: Estadio Defensores del Chaco, Paraguay

Estadio Defensores del Chaco, Paraguay Se Paraguay – Uruguay via live stream här!

Såhär ser du Paraguay – Uruguay via live stream

Det är som sagt väldigt enkelt att komma igång med en bra live stream på det sydamerikanska VM-kvalet. I detta fallet sänds matcherna på stream hos bet365. För att få tillgång till live streaming krävs det att man går igenom tre steg.

Skapa ett konto, gör en insättning och sedan lägg ett spel. Det är allt som krävs för att få tillgång till en riktigt bra live stream som håller hög klass. När det väl är gjort kan du luta dig tillbaka föra att njuta av en bra fotbollsmatch.

Paraguay mot Uruguay kommer att bli ett väldigt spännande möte. Så missa inte att följa matchen om viktiga poäng i slutspurten av VM-kvalet via live stream. Uruguay ligger innan matchen på en andraplats och Paraguay finner vi längre ner i tabellen. De ligger utanför fortsatt spel för tillfället, men de har en god chans att klättra flera placeringar.

Första matchen mellan Paraguay – Uruguay slutade 4–0 till Uruguay. Det var egentligen inte mycket att säga till om för Paraguay. Men det var ett år sedan och mycket har hänt sedan dess. Trots krossen senast kan ni räkna med en jämn match att följa via live stream.

Edinson Cavani frälser

Cavani är den hela nationen tillsammans med Suarez hoppas ska kliva fram och göra målen för sitt Uruguay. Han är en storstjärna inom fotbollen som säkert kan vara den stora skillnaden i nattens match.

I landslaget har det inte riktigt blivit lika många mål som i klubblaget PSG. Där har han på 137 framträdanden gjort 93 mål. I landslagströjan har det blivit 38 mål på 93 framträdanden. En siffra som kanske ändras efter 90 minuter mot Paraguay.

Det finns även en hel del andra matcher från det sydamerikanska VM-kvalet. De går även dom att följa på samma sätt som Paraguay mot Uruguay.

Bolovia – Chile via live stream

Colombia – Brasilien via live stream

Argentina – Venezuela via live stream

Det är de matcher vi på sportal tycker att man bör följa under kvällen. Alla handlar om väldigt viktiga poäng för respektive lag och går som sagt att följa via live stream. Den stora fördelen är att alla sänds via samma streamingtjänst. Så kom igång med en live stream direkt för att inte missa något av de nervkittlande VM-kvalet.