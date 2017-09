Argentina – Venezuela: Sydamerikanska VM-kvalet via stream

En match Argentina måste vinna. Det är klasskillnader mellan lagen och Argentina måste upp minst en placering. Om de inte blir direktkvalificerade kommer det ses som ett stort fiasko. Så pressen är på Argentinas axlar i matchen som går att följa via live stream.

Hur du ser det sydamerikanska VM-kvalet via live stream går vi igenom i vår artikel. Vi visar hur du snabbt kommer igång med en live stream. Det går på under fem minuter och du får tillgång till att se massvis av sport via stream.

Avspark: Natten till onsdag 01:30

Natten till onsdag 01:30 Spelplats: El Monumental, Buenos Aires

El Monumental, Buenos Aires Här ser du Argentina – Venezuela via stream

Följ Argentina – Venezuela via live stream direkt

För att se Argentina mot Venezuela via live stream krävs det att man öppnar ett konto hos bet365 och sedan lägger ett spel. Först då får man tillgång till en live stream på matchen. Argentina ligger just nu på en femteplats och behöver ta sig upp en placering för att bli direktkvalificerade.

Venezuela har haft ett tufft kval och är redan uträknade. De har bara lyckats ta sju poäng på 15 omgångar och matchen mot Argentina väntas bli en överkörning. Även om första matchen lagen emellan slutade 2–2 är det ett helt annat läge denna gången.

Vi som följer matchen via live stream kan förvänta oss ett Argentina som går ut hårt tidigt. Venezuela kommer få det tufft att försöka hänga med i Argentinas tempo. Men lyckas de inte få in tidiga mål kan en stor frustration byggas upp. Något Argentina måste kunna hantera om de vill nå en toppfyra placering.

Så kom igång med din live stream idag. Det är en enkel process och efteråt har du tillgång till massvis av fotboll, andra ligor och sport att följa via stream. Det är en live stream som håller hög kvalitet och man kan alltid förvänta sig en bra sändning.

Så passa på när man kan få tillgång till en bra stream för en så pass billig peng. Dessutom kan man spela på odds live i matchen när man samtidigt följer den via live stream. Det sätter lite extra spänning i en redan spännande stream.

Argentina har inte övertygat

De har inte alls fått spelet att stämma i vissa matcher för att sedan i en annan dominera. Argentina har blandat och gett resultatmässigt och förlorat matcher de bör vunnit. Detta är en match de verkligen bör vinna och nu när VM-platser står på spel hoppas vi att få se ett taggat Argentina.

Med tanke på att Venezuela egentligen inte har särskilt mycket att spela för och säkert kommer ha svårt att motivera sig. Så tror vi att detta är en match där målen kan rinna iväg. Räkna med att vi får se minst 3–4 mål i mötet och en del roliga klipp på fotboll att se i efterhand om man missar matchen. Om alla mål är för Argentina är svårt att säga eftersom det är svårt att analysera Venezuelas inställning inför matchen.

Men missa inte vart du följer Argentina – Venezuela via live stream. Och se till att komma igång i god tid för att inte missa VM-kvalet från Sydamerika.