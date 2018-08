AIK möter Trelleborg på Friends Arena under söndagseftermiddagen. Läs det viktigaste inför matchen här, och även hur du gör för att hitta din live stream.

Streama AIK – Trelleborg direkt För att se AIK – Trelleborg direkt kan du köpa en biljett till matchen och gå till Friends Arena för att titta live. Har du av en eller annan orsak inte möjlighet eller viljan att ta dig till matchen, går det lika bra att titta hemma framför din TV, dator eller mobil. Matchen sänds på CMore, då det är CMore som sitter på rättighterna att visa Allsvenskan. Med ett CMore-konto med rätt abonnemang kan du alltså streama AIK – Trelleborg. Tyvärr är det dock inte gratis. AIK – Trelleborg är knappast den enda matchen du kan kolla på med ett CMore-konto. På CMore kan du se alla matcher från Allsvenskan, från samtliga plattformar. Match: AIK - Trelleborg, Allsvenskan

Datum & tid: Söndag 26 augusti 17:30

Arena: Friends Arena, Stockholm

Stream: CMore Streama Allsvenskan Djurgården - Elfsborg stream AIK siktar på SM-guld AIK fortsätter att ånga på mot vad som kan bli ett SM-guld, och hösten har varit fantastisk för klubben. Var och en av höstmatcherna i Allsvenskan – sex stycken – har slutat med seger för AIK, och det har dessutom bara blivit ett insläppt mål på dessa matcher. Frågan är vilka som ska kunna stoppa AIK. Laget ser fruktansvärt stabilt ut och bredden i truppen är oerhört god. Klubben köpte in spelare för att kunna vara rustade både för guldstrid och Europa League-spel, men efter att man åkte ut ur kvalet till Europa League är bredden bara en bonus till kampen mot Hammarby och Norrköping. Trelleborg har även de en mycket viktig höst framför sig. Laget ligger sist och har fyra poäng upp till kvalplats och likaså till säker mark, och nu är det dags att skärpa sig om man inte ska bli avhängda. TFF har makalösa fem raka förluster i Allsvenskan, och sist man tog en seger var emma mot Brommapojkarna den 24 maj. I tisdags floppade Trelleborg totalt när man i Svenska Cupen blev utslagna av Division 2-laget Hässleholms IF. AIK:s guldhjältar från 2009 - var är de nu? Speltips Att tippa AIK som segrare i matchen ger naturligtvis ingen stor utdelning, 1.16 gånger pengarna. ”AIK att vinna och hålla nollan” däremot, ligger på oddset 1.66. Ett bra odds med tanke på hur tätt AIK:s försvar är och hur totalt uddlösa och svaga Trelleborg är. Tips: AIK vinner och håller nollan

Odds: 1.66, Bet365

