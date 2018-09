I helgen tar AIK emot Hammarby på Friends Arena, i en match som kommer att bli en av de mest besökta allsvenska matcherna någonsin. De båda Stockholmsklubbarna gör upp om SM-guldet, och hur poängen delas på söndag lär spela en viktig roll i var Lennart Johanssons pokal till slut hamnar. Inför matchen har Sportal.se intervjuat Stefan Batan, som tillhörde AIK en kort tid som ung men som är mer känd för sina år i Hammarby. Batan skrev på för ”Bajen” inför säsongen 2014, och var en viktig pjäs i det Hammarby som gick upp i Allsvenskan under hans första år i grönvitt. Efter tre år i Allsvenskan lämnade sedan vänsterbacken Hammarby, och vände tillbaka till moderklubben Assyriska. Där blev det en halv säsong innan det bar av till seriekonkurrenten Västerås SK, där han numera spelar. Stefan Batan är på gott humör när vi når honom, och håller tummarna för Hammarby. Hur tror du att matchen slutar? – Jag hoppas såklart på en Bajenseger eftersom hjärtat står närmast där, så jag tror och hoppas att Hammarby vinner, säger Stefan Batan. Är det någon särskild spelare du tror kommer att kliva fram och avgöra? – Svårt att säga. De man tror ska kunna göra det är ju någon av Hamad, Tankovic eller kanske Djurdjic. De känns heta och har haft en överlag bra säsong, men drömmen är att Kennedy går in och avgör. Frispark kanske? – Ja, varför inte. Streama AIK - Hammarby live ”Uppflyttning, derbyvinster, men också ett hemskt år” Efter att ha varit gjuten i startelvan under sin första tid i Hammarby fick Batan mer begränsad speltid med åren, och när Jakob Michelsen tog över som tränare inför säsongen 2017 var det början på slutet för Batan i Hammarby. Det blev snabbt tydligt att han var långt ifrån någon favorit hos sin nye tränare, och han fick inte starta någon allsvensk match på hela säsongen. Även när Batan var enda tillgängliga vänsterback lämnades han utanför truppen, och andra spelare placerades på vänsterbackspositionen. När Jakob Michelsen var avstängd från vårderbyt mot Djurgården, fick assisterande tränarna Stefan Billborn och Pablo Piñones-Arce ta hand om matchcoachningen. Med tio minuter kvar, vid ställningen 1-1, bytte de in Batan, vilket blev hans första framträdande för säsongen. Batan svarade med att bli stor hjälte efter att ha assisterat till både 2-1 och 3-1, och Hammarby kunde ta ännu en derbyseger mot Djurgården. Allt inför AIK - Hammarby 23/9 Batan minns tillbaka både på uppflyttningen och sina derbyn med glädje, men säger också att han hade det jobbigt under sitt sista år i klubben. Vad är dina bästa minnen från tiden i Hammarby? – Först och främst är det ju steget upp i Allsvenskan, den var obeskrivlig och den var efterlängtad av många, man märkte det. Det var fantastiskt att få vara med på den resan. Sen är det självklart alla derbyvinster som vi haft, jag har haft ett jäkligt bra facit på derbyn med Hammarby. Jag har knappt någon förlust så det är också ett av de bästa minnena, självklart. Du hade ett fint inhopp där mot Djurgården. – Ja, det måste jag ta med, det måste jag säga. Jag hade ett hemskt år med en speciell tränare på den tiden, men tack vare att han var avstängd klev det fram några andra som valde att byta in mig och ja, Gud finns, det visade han. Jag fick verkligen visa vad jag går för och jag fick göra det mot ett perfekt motstånd i en perfekt match. Billborn har berättat att Michelsen blev galen uppe på läktaren när du byttes in. – Ja, det ryktas om det. Du lämnade för att du inte fick någon speltid av Michelsen, och sen efter att du lämnat fick Michelsen själv gå. Kändes det på något sätt som att ”jaha, jag kunde ju ha stannat i Hammarby ändå”? – Nej, egentligen inte. Man hade ju redan gjort klart att det var avslutat med klubben och med Hammarbysupportrarna och jag fick det perfekta avslutet, så någonstans... Visst, man är dum om man säger att man inte skulle ha velat fortsätta spela i Hammarby, men någonstans så var det redan bestämt och avslutet var redan klart så att jag gick inte i dem tankarna egentligen på det sättet.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.