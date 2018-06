Varje dag inför starten av VM 2018 i Ryssland tänker vi tillbaka på ett VM-minne, för att höja tempen inför det stundande mästerskapet.



När det nu återstår 11 dagar till VM minns vi tillbaka på Fabio Grossos straff i VM 2006, som säkrade guldet för Italien.

Se straffen nedan:

Fabio Grossos guldstraff 2006

Det italienska landslaget kom till VM 2006 utskämda och smutskastade, efter Calciopoliskandalen i de inhemska ligorna (där Juventus med flera uppdagades ha betalat domare). Men på plats i Tyskland fick det italienska landslaget sitt folk att glömma bort de inhemska problemen.



Italien tog sig till final efter att ha släppt in blott ett mål – ett självmål från Cristian Zaccardo. Väl i finalen mot Frankrike släppte man under ordinarie tid också in Zinedine Zidanes straff, men Marco Materazzis kvittering tog matchen till förlängning och sedermera straffläggning.



När både Italien och Frankrike skjutit 4 straffar var ställningen 4-3 till Italien, sedan David Trezeguet dunkat sin straff i ribban. Fabio Grosso gick fram för att lägga Italiens femte straff, och ett mål skulle ta VM-pokalen till Italien för första gången sedan 1982.



Så blev det också. Målvakten gick åt fel håll, och ”Grande Grosso” slog in bollen högt åt höger.



Efter guldet 2006 har det gått utför för Italien i VM-sammanhang. År 2010 storfloppade man och kom sist i en grupp med Paraguay, Slovakien och Nya Zeeland. I Brasilien fyra år senare åkte man återigen ut ur gruppspelet. Än värre är det nu, när man inte ens lyckats kvalificera sig för VM i Ryssland.