Tyskland och Mexiko kliver ut på Luzjniki-stadion för Grupp F:s första match. Dagen därpå ställs Sverige mot Sydkorea. Storfavoriterna i denna grupp är givetvis Tyskland, och de flesta förhandstipsen säger att resterande av lagen får göra upp om andraplatsen. Men allt kan hända i fotboll, och Mexiko kommer att göra sitt för att störa tyskarna ikväll. Mexiko gör det alltid bra när det vankas VM. Laget har nått åttondelsfinal i de sex senaste världsmästerskapen (!), även om det var ett tag sedan man tog sig vidare till kvartsfinal. I Mexikos ”offensiva fyra” finns det spelare att hålla ett extra öga på. Carlos Vela, Andrés Guardado och Giovani dos Santos har alla varit med länge. Vänsteryttern Hervin Lozcano däremot är ny i dessa sammanhang. 22-årige Lozcano kommer från en suverän säsong i PSV, där han tagit ligan med storm under sitt första år i Europa. Tyskland kommer att ställa upp med Marvin Plattenhardt från start på vänsterbacksplatsen, där han ersätter sjuke Jonas Hector. Annars är startelvan den väntade.

Ochoa Salcedo – Ayala – Moreno – Gallardo Herrera C. Vela – Guardado – G. dos Santos – Lozcano Jiménez Skador : -

