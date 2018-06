Vi tycker att de här lagen är jämnbra, men Egypten har en spelare som minst sagt sticker ut över mängden. Mohamed Salah kan vinna en match på egen hand, och vi tror att han kommer att spela en avgörande roll i dagens match. Med tanke på Rysslands goda målskillnad efter 5-0 mot Saudiarabien, är man så gott som klara för en åttondelsfinal vid minst oavgjort idag. Det innebär samtidigt att Egypten – förutsatt att Uruguay slår Saudiarabien – är så gott som utslaget om man inte vinner idag. Därför kommer Egypten att gå fullt för seger. Vi tycker att oddset på Egypten är oerhört bra, och förstår inte riktigt oddssättningen. Hemmaplan Ryssland, visst, men detta kommer att vara en jämn match. Rysslands 5-0-seger mot Saudiarabien säger mer om Saudiarabien än om Ryssland. Vi spelar den raka 2:an på Comeon, till oddset 4.25. När du spelar på Comeon kan du dessutom ta del av ett riktigt fint erbjudande. Du som sätter in 500 kr på Comeon kan spela för 1500 kr, och får dessutom en VM-boll på köpet.

El-Shenawy Fathy – Gabr – Hegazy – Shafy Morsy – Elneny Salah – Said – Trézéguet Mohsen Skador : Tarek Hamed (tveksam), Mohamed Salah (tveksam)

SVT2 är den kanal som sänder Ryssland – Egypten. Om du inte har tillgång till kanalen finns det andra sätt att se matchen. På CMore finner du Ryssland – Egypten stream, där du kan titta live. Skapa ett konto på CMore och köp ett abonnemang, vilket dessvärre inte är gratis. Men för bara 199 kr kan du se alla matcher från VM 2018. CMore sänder dessutom matcherna i HD-kvalitet, och det går att visa allt via mobil, dator/laptop, TV eller läsplatta/iPad.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.