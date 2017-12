Att ta sig an uppgiften att bli tränare för Australiens landslag kommer ge ”Svennis” ett bättre lag att leda. Däremot så finns det massor av press som förs med av att bli förbundskapten för att ett lag som spelar VM 2018. Speciellt när man inte riktigt kommer ha tid att känna laget på djupet.

Han har sedan 1977 tränat flera olika lag på flera olika nivåer. Allt från Degerfors IF till Englands landslag. På senare år så har han sökt lyckan som tränare i den kinesiska ligan. Ett äventyr som har gått lite si sådär.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.