Vill du titta på Colombia – Japan, men står utan den kanal som TV-sänder matchen (TV4)? Inga problem, det finns sätt att se matchen på annat sätt.



Med ett konto på CMore kan du streama Colombia – Japan, då CMore sitter på rättigheter att visa fotbolls-VM 2018. Därför rekommenderar vi dig att skapa ett konto på CMore, och där att skaffa dig ett abonnemang.



Det bästa med att se VM 2018 på CMore är att det är HD-kvalitet på bilden. Dessutom kan du titta via mobil, dator/laptop, surfplatta/iPad eller TV.

Match: Colombia - Japan, Grupp H i VM 2018

Datum & tid: Tisdag den 19 juni, 14:00

Arena: Mordovia-Arena, Saransk

Stream: CMore

Trolig laguppställning, Colombia

Ospina

Arias – D. Sánchez – Y. Mina – Mojica

C. Sánchez – Barrios

Cuadrado – J. Rodríguez – Uribe

Falcao



Skador: -

Trolig laguppställning, Japan

Kawashima

Sakai – Yoshida – Makino – Nagatomo

Hasebe – Yamaguchi

Honda – Kagawa – Inui

Okazaki



Skador: -

Rodríguez och Falcao ska leda Colombia i VM

Under tisdagens eftermiddag är det dags för den sista gruppen, Grupp G, att ta sin början. Där ska Colombia möta Japan, vilket ger positiva minnen för colombianerna men desto mörkare minnen för japanerna.



Japans senaste VM-match spelades mot just Colombia, år 2014. Man hade behövt vinna matchen för att gå vidare från gruppspelet, men förlorade med 1-4.



Nu kommer Japan till VM som underdogs i en grupp man delar med Polen, Senegal och just Colombia. De största stjärnorna hos Japan är Dortmundspelaren Shinji Kagawa, Leicester Citys Shinji Okazaki och förre Milanspelaren Keisuke Honda.



För Colombias del ligger den största pressen på succéspelaren från 2014, James Rodríguez, och även på anfallaren Radamel Falcao. Juan Cuadrado är en annan spelare som har press på sig att leverera i Ryssland.

Speltips

Colombia visade i VM senast att de är ett högkvalitativt lag, och truppen ser inte sämre ut idag. James Rodríguez har tagit ytterligare steg som spelare, och anfallsstjärnan Radamel Falcao – som missade VM 2014 på grund av skada – är tillbaka i truppen.



Jämför vi de båda lagens ranking finner vi Colombia på plats 16 och Japan på plats 61. Inför VM åkte Japan på förluster mot Ukrainia, Ghana och Schweiz. Samtidigt besegrade Colombia Frankrike.



Vi ser Colombia som stora favoriter idag, och tycker absolut att oddset 1.76 på den raka 1:an är spelvärt. Oddset finner ni på Comeon, som dessutom har ett fint erbjudande för tillfället.



Sätter ni in 500 kr på Comeon får ni 1500 kr att spela för, och även en VM-boll hemskickad till er.