Belgien är stora favoriter inför den här matchen, och det med all rätt. Man har en av världens starkaste trupper, vilket är allt annat än vad man kan säga om Panama. I träningsmatcherna inför VM har Belgien gjort övertygande resultat. 0-0 mot Portugal är helt klart godkänt, och sedan har man besegrat Egypten och Costa Rica med 3-0 respektive 4-1. Panama däremot har kryssat mot Nordirland och förlorat mot Norge. Tidigare i vår åkte man på en 0-6-förlust mot Schweiz. Vi tycker att asian handicap -1,5 på Belgien betalar bra, 1.63 på Comeon. Detta är alltså detsamma som ”Belgien att vinna matchen med minst två mål”. Detta hugger vi på, och spelar ni på Comeon kan ni dessutom ta del av ett riktigt bra erbjudande. Sätter du in 500 kr på Comeon får du nämligen hela 1500 kr att spela för, och dessutom en VM-boll hemskickad till dig.

Belgien har de senaste åren fått fram en gyllene generation, med många världsklasspelare. Romelu Lukaku, Eden Hazard och Kevin De Bruyne är bara några av världsnamnen som ska leda nationen till framgång. Både i VM 2014 och i EM 2016 blev det kvartsfinal för Belgien. År 2018 har laget inte bara kvalitet, utan även mästerskapserfarenhet, och det återstår att se om det kan bära längre nu. Panama gör sitt första världsmästerskap någonsin. Laget tog sig till VM tack vare ett "spökmål" mot Costa Rica - ett mål som inte var över linjen men ändå godkändes - och har kastats rakt in i en svår grupp. Utöver Belgien spelar även England i gruppen, och också Tunisien.

