I VM 2006 fick Sverige stöd av ”den gula väggen”, det enorma svenska publikhav som fyllde läktarna i Tyskland. Påhejandet till trots lyckades Sverige inte få hål på blåbärsnationen Trinidad & Tobago i match ett, utan fick nöja sig med 0-0. I den andra gruppspelsmatchen ställdes vårt landslag emot Paraguay, och tre poäng var ett måste för att inte tvingas behöva vinna mot England i sista matchen. Trots svenskt spelövertag var även denna uppgörelse på väg att sluta 0-0. Med endast två minuter återstående av ordinarie tid driver Johan Elmader upp bollen mot offensivt straffområde, och slår ett inlägg som nickas vidare av Marcus Allbäck. Fredrik Ljungberg kommer springandes från andra sidan och nickar bollen förbi Paraguays målvakt, in i mål. Hela arenan bryter ut i ett fullständigt glädjevrål. Sverige spelade 2-2 mot England i sista gruppspelsmatchen, och skulle få möta Tyskland i åttondelsfinal. Där tog det stopp, då tyskarna vann med 2-0. Sverige hade ett guldläge att reducera sedan domaren pekat på straffpunkten, men Henrik Larsson brände.

