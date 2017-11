Det enda positiva som Örgryte IS fick med sig från macthen är ett bortamål. Detta bortamål kan verkligen bli viktigt i den interna matchserien som finns lagen emellan.

Mjällby är det lag som självklart är allra mest nöjda efter matchen, och kan nu spela lite mer på resultat till returmatchen. Samtidigt som Örgryte IS kommer vara det laget som måste trycka sig framåt och vinna med minst ett mål.

Matchbilden, och inte minst resultatet ändrades strax efter att andra halvlek blåstes igång. Örgryte IS lyckades att göra ett tidigt mål efter 50 minuter spelade av matchen. Resultatet blev då 2-1, vilket höll sig hela vägen till matchens slut.

Målskyttet inleddes av Mjällby som inte bara gjorde ett mål, utan två mål innan halvtidspausen. Mjällby AIF förtjänade att vara i ledning efter 45 minuter. De spelade sitt spel, samtidigt som Örgryte IS såg aningen slitna ut.

Mjällby lyckades med att slå Örgryte IS på sin hemmaplan i Sölvesborg. Ett resultat som kanske chockade en del som hade väntat sig att ÖIS skulle vinna, eller åtminstone få med sig ett oavgjort resultat.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.