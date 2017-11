I dessa oerhört avgörande matcher brukar lagen gå ut försiktigt. Speciellt hemmalaget Trelleborg har oerhört mycket att förlora på att släppa in ett mål, och en hållen nolla för TFF skulle vara guld värt inför returmötet på bortaplan. Lagen är ungefär lika bra men vi håller ändå Jönköping som något bättre. TFF har dock fördel av hemmaplan, vilket jämnar ut kvalitetsskillnaden. Med tanke på bortamålsregeln kommer Trelleborg göra allt de kan för att hålla tätt på hemmaplan, och vi tror att det blir en jämn och målsnål historia. Vi tippar att matchen slutar 0-0. Odds på 0-0: 7.50, Bet365 Odds på X: 3.20, Bet365 Avsparkstid: 18:00 Returen spelas på söndag, med avsparkstiden 14:45.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.