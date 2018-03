Vasaloppets vintervecka har växt och växt de senaste åren, och sedan 2012 har det ständigt varit över 60 000 deltagare. Som allra högst var det år 2016, då 68 024 deltagare var med.



I år anmälde sig strax under 62 000 deltagare, från hela 73 olika nationer. Detta är nytt nationsrekord i antal.



Antal åkare till själva Vasaloppet är dock färre, antalet anmälda åkare är 15 800.

På söndag går starten för Vasaloppet

Redan under den senaste helgen och under veckan har mindre versioner av Vasaloppet, så som Kortvasan, Tjejvasan och Halvvasan, hållits. På söndag är det dags för höjdpunkten alla väntat på: Vasaloppet.



Starttiden är satt till 8:00. Sträckan de tävlande ska åka är 90 km, då de tar sig från Berga By i Sälen till Mora i Dalarna. Det kan bli en lång dag för många.

TV-tider

SVT är den kanal som har rättigheterna att sända Vasaloppet. Vasaloppet kommer att direktsändas i SVT, med sändningsstart klockan 07:30 och där sändningen avslutas klockan 12:45. Jacob Hård och Anders Blomquist kommer att kommentera sändningen.



Mellan 14:10 och 16:00 håller SVT:s vinterstudio sedan en summering av Vasaloppet i SVT1.

Stream

Ett annat alternativ för att se och följa Vasaloppet är SVT Play. SVT Play är helt gratis och ingen registrering krävs för att titta på Vasaloppet, eller vad helst annat du skulle önska att se på SVT Play.



SVT Play sänder Vasaloppet på precis samma sätt som SVT 1 fram till klockan 12:45, men medan SVT1 avslutar sin sändning kvart i ett, fortsätter sändningen på SVT Play.

Rekord i Vasaloppet

Jörgen Brink innehar rekordet för snabbast tid i Vasaloppet, då han år 2012 vann Vasaloppet med tiden 3:38.41. Jörgen Brink har även den 7:e bästa tiden i Vasaloppet, då han åkte in på tiden 3:51.51 år 2011.



Jörgen Brink är dessutom den äldsta Vasaloppssegraren någonsin. Sedan Brinks seger 2012, har varje Vasalopp vunnits av norrmän. Jörgen Brink deltar i Vasaloppet 2018, och kanske kan han sätta stopp på denna trend.