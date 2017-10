Streama derby från New York i NHL – 20/10

Det är dags för ett hett derby i NHL. Det är två lag från New York som kommer att göra upp i denna match. Här kommer vi att hjälpa dig med att streama New York Rangers – New York Islanders live från NHL.

Ett New York-derby i NHL sker flera gånger under ett år, och visst finns det alltid en speciell känsla med matcherna mellan lagen.

Vi rekommenderar dig helt klart att ta hjälp av en New York Rangers – New York Islanders stream om du inte kan själv vara på plats i Madison Square Garden där matchen kommer att spelas i NHL.

Matchstart: Den 20/10, kl. 01:05

Arena: Madison Square Garden

Visas hos: Viaplay & Viasat Hockey

Live odds: bet365

NY Rangers – NY Islanders stream

När det kommer till matcher i NHL så finns det en stor streamingsida som hjälper dig att sända matcher. Det är Viaplay som kommer att hjälpa dig med att streama NY Rangers – NY Islanders inatt.

Som vanligt när det kommer till att streama hockey från NHL, så kan det vara lite obekväma tider som gäller. USA ligger som bekant i en annan tidszon, vilket innebär att New York-derbyt i NHL kommer sändas mitt i natten. Närmare bestämt 01:05 svensk tid.

Att följa NHL, och NY Rangers – NY Islanders via live stream har länge varit populärt inne hos Viaplay. Det finns många svenskar som intresserar sig av den ishockey som spelas på andra sidan Atlanten. Speciellt när det handlar om ett hett derby i NHL.

Att streama New York Rangers – New York Islanders är möjligt för alla medlemmar inne hos Viaplay. Detta förutsatt att du har köpt till det premium som finns. Det är nämligen premium inne hos Viaplay som gäller för att du ska kunna följa NHL med hjälp av streams.

Här nedanför så kommer vi hjälpa dig med punkter. Dessa punkter kommer till slut ta dig till dit där du kan streama NY Rangers – NY Islanders. Det är långt ifrån den enda matchen från NHL som du kan sända med vår hjälp. Ett konto inne hos Viaplay kommer nämligen låta sig streama alla matcher från NHL under säsongen 2017/18.

Ta dig vidare till Viaplay

Registrera konto gratis

Köp premium

Börja streama New York Rangers – New York Islanders

Sänd hockey direkt!

Det finns lite olika streamsidor på nätet som hjälper dig med att streama hockey. Det du bör fundera över är vilken typ av hockey du vill se så hjälper vi dig.

Om du t.ex. vill kunna sända matcher från NHL så är det just Viaplay som gäller.

Skulle du å andra sidan vara mer intresserad av att se hockey från Sverige och SHL. Då är det istället en annan sajt som kan hjälpa dig med det. Denna sajt är Cmore, och har under en längre period valt att sända det bästa från den svenska sporten.